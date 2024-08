We spraken Job Sifre over ADE-katers, shakshuka, en bubbelwijn in De School

In Katerconversaties gaan we op katerontbijt met bekende Nederlanders om alles te weten te komen over hun katergeschiedenis en wat ze in hun mond stoppen in een poging zich weer oké te voelen.



Job Sifre is dj en dat doet hij al een hele tijd. We mogen wel concluderen dat 2017 echt zijn jaar was. Hij draait regelmatig in De School, heeft getekend bij Voyage Select en brengt tijdens ADE zijn eerste plaat Worries op het label Artificial Dance uit. We spraken met Sifre over zijn andere werk in de keuken, gezonde junkfood, de schoonheid van een dodelijke kater en hoe hij zijn drukke programma tijdens ADE overleeft.

MUNCHIES: Hi Job, we zijn in Café Keppler in Amsterdam Noord, de plek waar jij graag eet als je een kater hebt. Heb je nu een kater?

Job Sifre: Nee, maar ik kom hier wel graag. Ik woon hier om de hoek en help hier ook in de keuken.

Waarom is dit de perfecte plek om je kater te overwinnen?

Het is natuurlijk altijd verleidelijk om niet te koken als je brak bent. Ik eet hier meestal een shakshuka met aubergine, spinazie, feta en ei. Dat is de perfecte manier om je cravings naar kebab en burgers te stillen. Het smaakt naar comfortfood, maar het is wel gezond door alle groenten en ei. Ik drink er de nodige koffie bij met de bijbehorende opvliegers.

Wat als je kater zo heftig is dat je niet naar buiten wil?

Ja, soms heb je van die dagen dat je je liever wil opsluiten en niet uit bed wil komen. Dat ik dan om drie uur ’s middags wakker word en Domino’s wil bestellen in plaats van naar de supermarkt gaan. Liever niet natuurlijk, maar meestal zorg ik goed voor mezelf. En als je iets te doen hebt, word je automatisch wat minder brak. Daarom is zelf koken ook fijn.

Denk je dan wel eens, ik ga nooit meer drinken?

Ik zeg dat eigenlijk nooit, dat zou ik een beetje naïef vinden want je stelt je jezelf dan toch weer teleur. Ik vind brak zijn op een vage manier ook wel iets hebben. Het betekent dat je het zo leuk hebt gehad, dat het zoveel heeft opgeleverd, dat het ook oké is dat er leed bij komt kijken. Maar ik heb natuurlijk wel soms momenten dat ik denk: wat the fuck heb ik gedaan, waarom ben ik zó brak? Ik ben de meeste weekenden wel op pad om te draaien of artiesten te checken. Dan ben ik wel eens een beetje brak, met een nacht goed slapen en goed eten kom je een heel eind

Eet je nog iets als je uit de club komt?

Meestal eet ik thuis een broodje avocado of een eitje. Ik heb vaak geen zin om nog ergens te gaan eten, want dan ben je wéér een uur later thuis.

Wanneer was je laatste legendarische avond met daarbijbehorende kater?

Toen ik in De School draaide met Job Jobse en met Job Oberman (Oceanic) was het wel echt legendarisch. Ik moest eerst openen in het restaurant en daarna draaiden we met z’n drieën back to back. Alles ging supergoed, de reacties waren tof en al onze vrienden waren er. We kregen veel mousserende wijn van het restaurant. Het contrast was leuk, om daar met een fancy glas wijn te staan en dan te knallen met rauwe waveplaten. Ik moest toen ook afsluiten in de club en was om negen uur ’s ochtends klaar. Toen was ik wel echt kapot.

Drink je vaak bubbelwijn tijdens het draaien?

Ik drink niet te vaak mousserende wijn. Het moet wel speciaal blijven. Meestal drink ik flesjes bier, want die blijven langer koud en als een flesje omvalt, is-ie niet meteen leeg. Dat is ook veiliger voor de apparatuur. Maar als ik met mijn huisgenoot Identified Patient draai, drinken we wel vaak prosecco. Dat is wel een beetje ons ding.

Loopt het drinken tijdens het draaien wel eens uit de hand?

Nee, dat is meestal pas achteraf. Ik hou tijdens mijn sets liever de controle. Als ik zo lam zou zijn dat mijn set er onder zou gaan lijden, zou ik dat niet echt professioneel vinden. Ik moet vaak openen voor een lege zaal en dat is wel wat ongemakkelijk. Dan zit je er na een paar bier toch wat beter in. Het gebeurt wel vaker dat ik zo gefocust ben, het warm is, ik dorst heb en dat dan door blijf drinken. Dan merk ik achteraf pas hoe aangeschoten ik ben. Na mijn set drink ik wel soms een vodka of iets anders.

Blijf je vaak hangen na je set?

Het is wel verleidelijk om mee te feesten. Zeker omdat ik nu in de beginnende fase van m’n carrière zit en mijn schema het toelaat. Als ik in De School of ergens anders draai en het is een goed feestje, blijf ik sowieso altijd tot het einde. Zeker met ADE probeer ik er wel een beetje op te letten want dan moet ik meerdere dagen achter elkaar draaien en me de volgende dag oppeppen om weer door te gaan.

Hoe is ADE voor jou veranderd nu je veel draait?

Het is door de jaren heen steeds belangrijker geworden. Ik kwam eerst vooral als bezoeker, maar dit jaar ben ik ook echt veel aan het werk. Ik moet drie keer draaien en er zijn ook allerlei borrels waar ik mensen moet spreken. Er komen ook een aantal vrienden bij me logeren omdat alle hotels vol zitten. Ik wil heel veel doen, maar het is altijd kijken wat je lichaam trekt.

Wat doe je om het vol te houden?

Ik denk dat ik voor Thais of pasta ga. Maar in een party-omgeving ligt het meer voor de hand om veel junkfood te eten, omdat dat er nou eenmaal is en je een paar drankjes hebt gedronken. Voor mijn sets probeer ik altijd een goede bodem te hebben en na mijn set wat fruit te eten. Ik merk dat ik dan veel fitter ben as ik goed heb gegeten. Tussen het drinken door stop ik ook een paar uur om weer een beetje op aarde te komen. Als het goed is, zijn de feestjes zo leuk dat ik er ook weer heel veel energie van krijg.

Sifre voor Café Keppler

Waar kunnen mensen jou zien tijdens ADE?

Donderdag op een feestje van Dark Entries Records in Oosterbar, vrijdag moet ik openen in het Bimhuis op een feestje van Audio Obscura en Mosaic en zaterdag open ik de in de clubzaal van De School om elf uur. Maar ik wil al wel vroeg in De School zijn om Max Abysmal te supporten.

Zijn er nog plekken waar mensen tijdens ADE moeten eten?

Ik ben groot fan van Choux en natuurlijk het restaurant van De School. Ik ben natuurlijk een beetje partijdig omdat ik er draai, maar het restaurant van De School is wel echt heel goed. Die restaurants zijn wel iets meer fine dining, maar ik kan ook Calde e Freddi op de Spuistraat echt aanraden. Je kunt dan eerst platen gaan kopen bij Rush Hour en daarna een pasta of een broodje halen. Je kunt na mijn set in de Oosterbar ook misschien nog kebab bij Sinbad eten, maar het zou ook wel lullig voor het feestje zijn als mensen na mijn set weggaan. Ik moet openen en dan heb ik wel echt iets verkeerds gedaan.

Dat gaat vast niet gebeuren. Bedankt, Job.