We spraken met tipgevers over gokken op obscure competities

Een collega van mij gokt al jaren op de NBA, maar nu is hij opeens ook een zogenaamd expert op het gebied van de Japanse tweede divisie of een cricketwedstrijd tussen Engeland en India. Zolang hij maar een tientje kan inzetten op het feit dat de keeper van Cerezo Osaka zijn bidon links in het goal legt of op de plek van de scheidsrechter op het cricketveld als het laatste fluitsignaal klinkt, is hij tevreden. En hij is niet de enige.

Bookmakers blijven nieuwe manieren introduceren om gokkers op meer manieren meer geld te laten inzetten. De mogelijkheden zijn fascinerend en eindeloos. Gokken op een onbekende sport of op lage competities in verre landen is een trend geworden. Een trend met winnaars en verliezers.



Er zijn twee soorten gokkers in deze trend. Aan de ene kant heb je de groep waar mijn collega’s ook onderdeel van is. Deze groep plundert hun spaarrekening om zonder enige voorkennis op een sport of competitie te kunnen gokken. Aan de andere kant heb je de types die de lokale kranten van Zwitserland, China of Nieuw-Zeeland lezen om vervolgens honderd euro in te zetten op een zorgvuldig uitgekozen team.

VICE Sports sprak een aantal mensen uit die tweede groep. We doken in de wereld van tipgevers om te ontdekken hoe en waarom er op de meest onbekende en kleine competities wordt gegokt. En we vroegen een ex-bookmaker wat hij ervan vindt.

“Vanochtend heb ik nog op een aantal teams in de competitie van Vietnam Onder 21 gegokt,” vertelt Paco, beter bekend als @Tipster_Reto, aan VICE Sports. “In de grote competities is er veel minder voorspelbaarheid dan in de lagere competities. Daar heb je een duidelijke balans en is een underdog bijna altijd kansloos,” legt Paco uit.

Een tipgever als Paco weet meestal precies wat er aan de hand is in een kleine onbekende competitie. Ook Juan Gaya, een van de bekendste tipgevers uit Europa, heeft die kennis, wat hem veel volgers oplevert die hem vertrouwen. “Wat er in de Primera Division gebeurt, weet iedereen. Daar heeft ook iedereen een mening over. In de 3e Liga wordt het al wat specifieker en onbekender. Daar kan je iemand makkelijk laten zien dat je er verstand van hebt. Dat geeft vertrouwen.”



In deze subcategorie van het gokken is voetbal niet de enige sport die centraal staat. Ook de lagere tenniscompetities hebben tegenwoordig een groepje experts. Het is makkelijk om in zo’n lage competitie (de ITF bijvoorbeeld) te gokken, omdat er ongelooflijk weinig verrassingen zijn. “Dat is heel makkelijk winst maken”, vertelt Adrian, die beter bekend is als @TobilloFinaITF.



Het geheim ligt in het enorm specifieke kennis. “Ik ben een voetbalfan. Ik heb vijftien jaar bij voetbalclubs op de Balearen gewerkt. Daardoor had ik heel veel directe informatie die bookmakers niet hadden,” vertelt Gaya, die beschikt over een contactenlijst van 300 spelers uit de derde divisie van Spanje. “Als je gokt op een team uit de Balearen kan ik je vertellen wat er zal gebeuren, hoe laat dat zal gebeuren en wie erbij betrokken zijn.”

Het is het bekende cliché: informatie is macht. Ook Paco beschikt ook over de nodige inside information . “Op een gegeven moment vierde een speler zijn bruiloft in een ander land. De helft van het team ging daarnaartoe, waardoor de club veel meer jongere spelers moest gaan opstellen.” vertelt Paco. “Bookmakers wisten dat niet, dat zie je niet terug in de statistieken die zij hebben”.

Een ander voordeel voor de tipgevers is de eindeloze hoeveelheid aan opties waar je op kan gokken. Zij kunnen zich specialiseren, bookmakers niet. Bij tennis bijvoorbeeld zijn er op het hoogste niveau misschien drie of vier toernooien per week bezig. Bij de ITF-klasse is dat net anders. “Deze week zijn er 15 toernooien voor mannen en 11 toernooien voor vrouwen bezig, elk met zowel enkel- als dubbelwedstrijden.

“De grote hoeveelheid amateurs kan ervoor zorgen dat de bookmakers inschattingsfoutjes maken, en als je er meer kennis van hebt, pik je deze fouten er zo uit. Het gebrek aan kennis aan hun kant maakt het voor mij een meer winstgevende markt,” vertelt Adrian.

Een ex-bookmaker bevestigt dit aan VICE Sports. “De bookmaker heeft een kantoor in Gibraltar, Londen of Madrid, en heeft dus weinig gedetailleerde informatie.” De bookmaker is degene die de quota bepaalt. Hij bekijkt alle variabelen die in de hoogste divisies ook meespelen en bepaalt een quotum dat niet meer is dan een afspiegeling op wat er waarschijnlijk gaat gebeuren.

Tipgevers zijn daarom een probleem voor bookmakers. “Het is onmogelijk om te weten dat een tipgever een neef heeft in een bepaalde competitie speelt, en dat die neef bijvoorbeeld net in zijn examenperiode zit en daardoor minder slaap heeft gekregen in de opbouw naar de wedstrijd.”

Maar wat kunnen de bookmakers doen? Ze hebben in ieder geval één wapen gevonden. Ze kunnen makkelijk de quota veranderen als er plotseling veel wordt ingezet en ze kunnen maximumbedragen vaststellen.

“Je kan enthousiast worden voor een bepaalde competitie en daar veel inzetten, maar op een gegeven moment laten ze je maximaal drie euro inzetten”, vertelt Paco. Je kan dan in andere disciplines meer geld verdienen, zolang het wordt toegestaan. Bookmakers zijn geen idioten, ze zullen altijd zorgen dat zij meer winnen dan jij.

“De tipgevers worden dus binnen de lijntjes gehouden, dus ze kunnen geen wonderen verrichten die je miljonair maken. Maar ze kunnen je wel helpen om winst te maken aan het einde van de maand, die misschien net iets hoger is dan de rente op je spaarrekening,” vertelt de ex-bookmaker.

Dit komt echter niet vaak voor. Een andere hulp voor de bookmakers is namelijk de eigenwijsheid van de gokkers. “Weinig mensen volgen één tipgever, want we hebben ook nog een eigen instinct, of luisteren naar die ene oom die altijd gelijk heeft.” Het feit dat je ook maar een beetje af wilt wijken van de tipgevers laat zien dat we gedoemd zijn om geld te verliezen. Simpelweg doordat de mens zo in elkaar zit.

Uiteindelijk maken de bookmakers winst, de tipgevers winst, en is mijn collega (die net nog blindelings op Zuid-Zambiaans vrouwenvoetbal gokte) het uiteindelijke slachtoffer.

Als je echt goed geld wil verdienen met gokken, moet je zelf een tipgever worden met betrouwbare informatie. Het is helaas heel erg lastig om de markt van tipgevers te betreden, want elke vage competitie die ook maar iets waard is, is al ontdekt. Misschien vind je wel een goudmijn in de regionale tweede divisie van Zweden of in het onder-19 gemixte dubbelspel in het noordoosten van Venezuela. Mocht je toch dit advies negeren en al je hoop vestigen op een tipgever, pas dan goed op en onthoud: de bookmaker en de tipgever winnen altijd.

