We stuurden iemand naar Zweden om de vegetarische IKEA hotdog te proeven

De plantaardige revolutie is volop losgebarsten in Europa. De McDonald’s in Zweden heeft als eerste de McVegan op het menu gezet en afgelopen donderdag liet IKEA weten dat het een vegetarische hotdog gaat verkopen. Maar wie gaat er naar de Mac voor een veganistische hap? En zoals je naar de Maccie gaat voor de hamburger, is de hotdog (en de gehaktballen?) na het winkelen het hoogtepunt van je middagje IKEA.

Ik ging naar de IKEA in Malmö in Zweden – de enige vestiging die tot nu toe de vegetarische hotdog serveert – om de worst te proeven en uit te zoeken waarom de meubelgigant steeds meer vleesalternatieven op zijn menu zet. Als ik vertrek uit Kopenhagen en over de Sontbrug rij, de brug tussen Denemarken en Zweden, realiseer ik me dat ik voor het eerst in mijn leven ernaar uitkijk om naar de IKEA te gaan. Als ik uitstap bij station Hyllie in Mälmo, word ik ondervraagd door vier politieagenten die willen weten wat ik in Zweden kom doen. Ik vertel ze dat ik op weg ben naar IKEA om te lunchen. De agenten – hoewel nogal sceptisch – lopen verder en laat me zonder problemen passeren.

Videos by VICE

Eenmaal in het restaurant, dat zich op de tweede verdieping van de IKEA-winkel in Malmö bevindt, lijkt het alsof de helft van de Zweedse bevolking zich hier heeft verzameld. De winkel is nog geen vijftien minuten open – en het is echt nog geen tijd voor fika (Zweedse koffiepauze) – maar er staat al een enorme rij mensen voor het brunchbuffet. Iedereen wacht met smart op hun poké bowls met zalm en avocado of vegetarische lasagne.

De veggie hotdogs kan ik alleen niet vinden. Ik zet een kop koffie op mijn dienblad en loop naar de kassa. Hebben ze de worst serieus al van het menu gehaald? Een grote, blonde IKEA-medewerker met blauwe ogen (uiteraard gekleed in het verplichte gele uniform met blauwe krijtstrepen) vertelt me dat de vegetarische hotdog wel degelijk in het gebouw is. Ik moet bij de Bistro zijn, in het magazijn achter de kassa.

In de Bistro kun je jezelf verwennen met softijs, hotdogs en bruiswater, nadat je uren tussen Pax-kasten en Billy-boekenkasten hebt geslenterd.

Ik bestel twee broodjes en mijn hart gaat tekeer als ik moet afrekenen. Een vega hotdog kost vijf Zweedse kroon, zo’n veertig eurocent.

Carina, de vrouw achter de toonbank, giet een romige saus op een de hotdogs, en voegt vervolgens zoete mosterd, ingemaakte rode kool en gebakken uitjes toe.

“Wow, is dat de veggiedog?” roept een man die zichzelf voorstelt als een IKEA-vertegenwoordiger uit Noord-Amerika. Hij bestelt er meteen een en vraagt Carina of de worsten van hetzelfde soort nepvlees worden gemaakt als de vegetarische gehaktballen die de keten een paar jaar terug introduceerde. Dat zijn ze blijkbaar niet.

Maar wat zijn ze dan wel? Op het menu dat boven de kassa hangt, staat alleen de naam veggie hotdog vermeld, nergens valt te lezen waar ze van gemaakt zijn. Als ik ernaar vraag, krijg ik een lijst met ingrediënten. Daarop staat onder andere water, boerenkool, rode linzen, quinoa, venkelzaad en toevoegingen.

Ik neem een hap. Het brood is zacht, de rode kool is zuur en de uitjes zijn knapperig. De worst zelf laat zich moeilijk beschrijven. Het is zacht, een beetje zoals aardappelpuree. De smaak is niet slecht – helemaal niet. Het smaakt alleen niet echt ergens naar.

Voor zover ik kan zien ben ik de enige hier (met uitzondering van mijn nieuwe Noord-Amerikaanse vriend) die de vegetarische hotdog eet.

Ik bel met Anders Ledhagen, de salesmanager van IKEA Food die betrokken was bij de ontwikkeling van de vegaworst, om hem te vragen hoe het idee is ontstaan.

“We zijn bezig met een duurzamer menu met minder vlees,” vertelt hij me. “We zien dat steeds meer mensen bezig zijn met hun gezondheid, het milieu en dierenwelzijn. Dat is de toekomst en dus belangrijk voor ons bedrijf.”

Volgens Ledhagen bestaat er een vraag naar vegetarische gerechten. Toch ziet hij het ook als de verantwoordelijkheid van IKEA om gezond en milieuvriendelijk eten aan te bieden. Maar als je echt een statement wil maken, waarom schrap je dan niet de hotdog met vlees van het menu en serveer je alleen nog maar de vega variant?

“Ik denk dat veel klanten de traditionele hotdog en de klassieke gehaktballen thuis vinden horen op ons menu” legt Ledhagen uit. “Tot nu toe is de vegetarische worst positief ontvangen en willen we in de toekomst meer plantaardige opties introduceren. Het stopt niet bij de vega hotdog.”

De hotdog is voor nu alleen nog verkrijgbaar bij de IKEA in Malmö. Hij is nog in ontwikkeling en heeft zijn definitieve vorm nog niet gevonden. Vanaf augustus zal de vegetarische hotdog in vrijwel alle Europese filialen verkrijgbaar zijn. Tot die tijd zul je voor de spotgoedkope vega snack een vliegticket naar Zweden moeten boeken.