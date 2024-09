We probeerden uit te vogelen of The Game echt seks had met de Kardashians

In zijn nieuwe nummer Sauce beweert The Game dat hij seks heeft gehad met de alle drie de gezusters Kardashian. “I used to fuck bitches that Usher Raymond passed off / Then I fucked three Kardashians, hold that thought.”

Hoe heerlijk dit ook klinkt, de enige gedachte die ik nu heb is: dit kan niet waar zijn.

Sorry, The Game, maar ik geloof er niks van.

Wacht. Misschien is het waar. Ik herinner me ineens deze foto. Oh, en deze foto trouwens ook. Ja, dat was het, in zijn broekje zit een volwassen fret verstopt.

Ineens lijkt het idee van The Game die met alle drie de Kardashians naar bed ging helemaal niet zo gek. Hij heeft namelijk de grootste lul ter wereld (of het is echt een fret. The Game was niet bereikbaar voor commentaar).

(Geintje, we durfden het niet echt aan hem te vragen).

Als er iemand kans maakt om de dames Kardashian flink te grazen te nemen, dan is hij het wel. Ik durf te geloven dat hij geen leugens verkondigt in Sauce. Laten we eens kijken of er bewijsmateriaal is, te beginnen met Khloé.

Heeft Khloé The Game geneukt? Het zou kunnen, maar ik denk van niet. Ze zijn namelijk vrienden. Echte vrienden, die elkaar liefde en steun bieden. Je gelooft het niet, maar toch is het zo. Ze zijn al heel lang vrienden.

Ergens in 2001 verliet Khloé haar ouderlijk huis, om haar vader en moeder kwaad te maken. Ze woonde een tijdje in een huis met The Game en een paar andere gasten. Khloé was zeventien, en The Game was nog niet eens in de buurt van zijn eerste mixtape. Ze waren toen dus nog druk bezig om beroemd te worden, waardoor hun onderlichamen waarschijnlijk helemaal geen tijd hadden om aan elkaar te snuffelen.

Volgende vraag: heeft The Game Kourtney een veeg gegeven? Hier is bijna geen bewijs voor. Ik kan niet eens een foto vinden waar ze allebei op staan. Plus, Kourtney heeft al met Scott Disick sinds 2006 en waarschijnlijk is ze veel te druk met haar paleodieet om tijd te hebben voor een vleselijke pintransactie.

Kim is mijn laatste hoop dat The Game de waarheid vertelt in het liedje Sauce. Vertel het me, heeft The Game Kim aan zijn spit geregen?

Ja! Tenminste, ik denk het. Ze hebben namelijk een tijdje wat met elkaar gehad. Ik vond een radio-interview met de BBC waarin The Game vertelt dat hij een tijdje met Kim heeft gedatet. Dat betekent dat zijn warme plezierpaal ongetwijfeld eventjes polshoogte heeft genomen in die magische opening tussen haar benen. Zou het dan toch waar zijn van die andere twee… Het zet je wel aan het denken. Of zoals Bassie zou zeggen: dat ga ik eventjes aan de binnenkant van m’n ogen bekijken. Mmm.

Luister hieronder naar Sauce: