We vierden de lancering van de VICE Festival Guide en hier zijn de foto’s

Je had het misschien al in de gaten, maar het festivalseizoen is nu echt begonnen. Gisteren lanceerden we namelijk onze jaarlijkse Festival Guide, die weer tot ver over het randje gevuld is met interviews, geile verhalen, artikelen over je favoriete festivals en aanverwante zaken.

De lancering van de Festival Guide vierden we in Atelier in Amsterdam. Omdat een feest geen feest is zonder goede muziek, kwamen Bokoedro, Gotu Jim, S10 en DRKNGHTS COLLECTIVE, de nieuwe sterren aan het festivalfirmament, langs om op te treden.

Behalve de Festival Guide lanceerden we ook de eerste kledinglijn van VICE x Freshcotton. Die kan je vanaf nu hier kopen, om deze zomer op elk festival nog meer te shinen dan je normaal al deed.

Bekijk hieronder de foto’s die Raymond van Mil gisteravond maakte:

