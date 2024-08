We vroegen Amsterdammers naar het droevigste wat ze aten toen ze blut waren

Het is de tweede week van de maand en je volledige salaris heeft de economie flink gestimuleerd. Met grote spijt denk je terug aan afgelopen zaterdag toen je om 4 uur ‘s nachts biertjes aan het uitdelen was alsof het water was. “Nee, laat die 2,50 lekker zitten,” brabbelde je nog. Nu zit je met je kater, staar je naar de vrijwel lege koelkast en moet je het doen met het pak zilvervliesrijst waarvan de houdbaarheidsdatum al lang niet meer te lezen is.

Platzak zijn is niemands favoriete bezigheid. Als je geluk hebt, kun je met pijn in je borstkas wat geld van je spaarrekening trekken, maar voor veel van ons betekent blut écht blut. En als je dan echt niks meer te makken hebt en je maag hard knort, ga je soms gekke dingen doen. Daarom gingen we de straat op en vroegen mensen wat de goorste dingen zijn die ze aten toen ze blut waren. Dit zijn de diepe eetdalen en vreemde culinaire samenraapsels waarmee zij hun barre tijden doorkwamen.

Ibrahim (20), studeert Human Resource Management

MUNCHIES: Heb je weleens een hele vreemde creatie gegeten, omdat je geen geld meer had?

Ibrahim: Ik heb gister wat in de kluts gegooid. Dat was worst, cheddar en eieren met smeerkaas, sambal en friet. Dat heb ik tussen een broodje onder de grill gedaan.

Was het lekker?

Ik was superstoned, dus dat was lekker. Ik had vet veel honger.

Ga je het ooit nog een keer weer maken?

Ja tuurlijk, het is een recept dat ik nu gewoon ken. Ik vond het lekker. Het was improvisatie, en dan trek ik alles uit de kast en gooi ik alles bij elkaar. Ik heb een hele sterke maag dus alles wat ik mix pakt gewoon goed uit.

Maar je hebt nog nooit echt iets vies gegeten?

Nee ik heb gewoon smaak, weet je. Eigenlijk is alles altijd wel lekker.

Melle van Rooijen (18), student Mediavormgeving en Passion Bisphan (20), modeopleiding

MUNCHIES: Hebben jullie toen jullie blut waren weleens iets gegeten waarvan je dacht, dit kan echt niet?

Melle: Ik heb wel eens toen ik broke was na het uitgaan een kapsalon gegeten die al een paar dagen naast mijn bed lag te rotten. Ik heb er extra kaas overheen gestrooid, opgewarmd en opgegeten.

Passion: Ik was een keer alleen thuis omdat mijn ouders op vakantie waren, en ik had zó’n honger. Maar het was zondag dus ik kon niet meer naar de winkel. Er lag nog een stuk lasagne in de koelkast en ik had geen idee hoe oud het was. Ik heb het toen in een bak gedaan, knoflooksaus erbij geflikkerd met sambal en natuurlijk extra kaas.

Was het nog een beetje te eten?

Melle: Nee, het was echt niet te vreten. Maar ja, ik dacht ik moet toch wat. Ik was bezopen en dacht: ik vreet nu alles wat ik zie.

Passion: Het was lékker. Het zag er niet uit, maar het was echt heel erg goed te doen.

Heb je de combinatie ooit nog een keer gemaakt?

Passion: Nee, ik was het eigenlijk alweer vergeten. Maar nu ik eraan denk, ga ik het misschien binnenkort weer maken.

En de kapsalon? Ben je er ziek van geworden?

Melle: Nee, maar als ik een kater heb, blijf ik sowieso de hele dag in mijn bed liggen. Ik had in ieder geval niet het gevoel dat ik ziek was door de kapsalon.

Cas Klaassen (21), AMFI-student en Killian Vos (20), AMFI-student

MUNCHIES: Wat eten jullie wanneer jullie echt megablut zijn?

Cas: Ik woon in een studentenflat, dus meestal ga ik even kijken of er op de gang of in onze gedeelde keuken nog lege flessen liggen. Dan lever ik alles in en haal ik van het statiegeld een pizza van twee euro. Of ik ga kijken of ik nog iets in huis heb. Meestal heb ik nog wel een pak noedels. Dan gooi ik er een woksausje doorheen en dat is prima.

Killian: Wanneer ik echt megablut ben, eet ik altijd havermout. Dat is lekker goedkoop en daar kun je lekker lang mee door.

Eet je dat ook ‘s avonds?

Killian: Nee ‘s avonds eigenlijk niet. Ik ben wel iemand die soms graag profiteert van huisgenoten die lekker kunnen koken. Die zeggen vaak gewoon, “Ja, eet maar mee.”

Moreno Babel (31), werkt bij KLM

MUNCHIES: Wat eet jij als je echt heel erg blut bent?

Moreno: Ik eet sowieso rijst. Maar alle restjes worden bij elkaar geschraapt: ik snij een tomaat en een ui en daarna gaan we kijken wat er nog in de koelkast ligt.

Heb je wel eens een echt slechte creatie gemaakt?

Ja dat gebeurt eigenlijk altijd als ik ga experimenteren. Ik denk meestal: Ja, dat kan best wel lekker zijn, dan gooi ik allerlei kruiden door elkaar, maar uiteindelijk denk ik tfoe. Mijn meest vieze combinatie is paprika met ei en rijst. Gadverdamme man, dat was echt niet te eten. Ik denk geel met geel dat past allemaal bij elkaar, maar nee dat smaakte echt goor. Ik doe het nooit meer.

En als je echt niets meer in huis hebt?

Dan ga ik naar mijn moeder. Zij kookt gewoon rijst met kip en groente.

Dan app je en dan kun je aanschuiven?

Appte mijn moeder maar. Ik moet gewoon aanbellen en dan schreeuwt ze: “Hé wat doe je hier?” en dan is het van: “Ik kom eten.”

Gebeurt het vaak?

Mwoah, zeker wel drie keer in de week.

Dennis castillo (22), studeert Sociaal Pedagogische Hulpverlening

MUNCHIES: Wat is het smerigste dat je ooit hebt gekookt toen je blut was?

Dennis: Ik heb een keer een broodje chips gemaakt met ketchup en een heel klein beetje mayonaise. Ik had fuckingveel honger en niets in huis. Kijk, als student ben je best wel blut, dus ik ging het gewoon proberen. Het was echt vies, ik heb het meteen weggegooid en ik heb die avond gewoon niet gegeten.

Hoe kwam je op het idee?

Ik wilde een beetje creatief doen, dus ik dacht hé laat ik het eens proberen. Kijk een broodje ijs dat werkt wel, maar een broodje chips echt niet.

Broodje ijs?

Ik heb een keer een broodje ijs gegeten en dat vond ik wel lekker. Ik deed gewoon vanille-ijs op een bolletje en dat was prima te doen. Ik heb trouwens ook een keer toen ik echt geen geld had champignons die ik nog thuis had opgebakken en daar ketchup bij gedaan. Die avond heb ik gewoon champignons met ketchup gegeten. Dat was best te doen trouwens.

Ornella Durand (18), studeert aan de UvA

MUNCHIES: En wat eet jij wanneer je blut bent?

Ornella: Ik eet eigenlijk gewoon witte rijst wanneer ik echt blut ben. Ik maak nooit vreemde combinaties of iets.

Zonder kruiden of iets?

Ja gewoon rijst zonder iets er in, zonder smaak. Laatst was ik blut, omdat ik een gezichtsmasker van 38 euro had gekocht. Ik had toen geen geld meer voor boodschappen en toen heb ik echt een volledige week alleen maar witte rijst gegeten.

Klinkt gezond

Ja, ik val op deze manier wel veel af, haha. Dat was eigenlijk wel het meeste dramatische wat ik ooit heb gegeten.