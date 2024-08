We vroegen bezoekers van het grootste fetisjfeest van Europa hoe duur hun outfit is

Dit artikel verscheen al eerder op VICE Duitsland.

Er is niets lekkerder dan jezelf van top tot teen in latex steken, zelfs als het buiten dertig graden is. Tenminste, dat vindt een groot deel van de twintigduizend mensen die begin september in Berlijn samenkwamen om naar Europa’s grootste fetisjfestival te gaan: Folsom Europe.

Dit jaar stuurde VICE fotografen Till Milius en Anton Roentz naar het festival om het leer, de maskers en alle bijzondere outfits vast te leggen, en meteen aan de drager te vragen hoe duur het was. De mensen die zijn geïnterviewd hebben ervoor gekozen om alleen bij hun voornaam of een alias genoemd te worden, om privacyredenen.

Hallobiker (pseudoniem van Romeo), 59

“Ik heb zo’n 700 euro uitgegeven aan deze outfit. Het ziet er heel cool uit, past perfect en lekker strak en zorgt ervoor dat ik opval. Dit is de tiende keer Folsom voor mij.”

William, 40

“Dit is mijn derde keer op dit festival, ik kom hier speciaal naar toe vanuit Amsterdam. Mijn outfit kost drieduizend euro. Het duurste onderdeel is de broek, die kost duizend euro.”

Thorsten, 54 and Marc, 46

Marc: “We zijn hier al een keer of 10, 12 geweest, we zien hier altijd allemaal vrienden uit de fetisjscene. Vandaag wilde ik eigenlijk volledig in het rubber gaan, maar ik ben toch maar voor lycra gegaan, in verband met het weer. Dus deze outfit valt mee en kostte me misschien 200 euro.”

Thorsten: “Het is geweldig om mensen uit hun dak te zien gaan met dit heerlijke weer. Mijn outfit was goedkoop, ik denk onder de 100 euro. Ik wilde eigenlijk ook in het leer gaan, maar het is echt te heet.”

Sam, 27

“Dit is mijn eerste keer Folsom en ik moet zeggen dat ik een beetje overprikkeld ben. Ik heb zo’n 60 euro aan mijn outfit uitgegeven. Mijn favoriete details zijn de choker en de tepelketting.”

Okami, 35 and LabWolf, 37 (Puppynamen)

LabWolf: “Onze outfits kosten zo’n 600 euro.”

Okami: “We moesten even wachten tot het latex masker geleverd werd, die zijn erg populair op dit moment en er zijn niet heel veel verkooppunten.”

Niclas, 26

“Ik heb zo’n 270 euro aan mijn outfit uitgegeven. Dit is mijn derde keer Folsom en het is altijd een soort Pride, maar dan kinkier.””

Leo, 44

“Dit is mijn eerste keer Folsom en mijn outfit heeft me 470 euro gekost.”

Mittens (puppynaam), 26

“Alles samen heeft zo’n 500 euro gekost. Het is mijn eerste keer hier en het valt me op dat veel mensen op een of andere manier vastgeketend zijn. Ik zag net ook hoe iemand ondergepiest werd.”

Laurent, 61

“Dit is mijn eerste keer, ik heb zo’n 2000 euro aan mijn outfit uitgegeven.”

Ingolf, 64

“Mijn outfits heeft iets koninklijks. Ik heb ongeveer driehonderd euro uitgegeven. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo van het fetisj spul, maar ik vind het heel leuk om me te verkleden en naar mensen te kijken. En vandaag is er heel wat te zien hier.”

Armin (puppynaam: Kami), 23

“Ik ben helemaal vanuit Oostenrijk hierheen gekomen voor Folsom. Hier kunnen we allemaal vrij zijn. Iedereen kan zichzelf uiten op de manier dat hij of zij zelf wilt. Aan mijn outfit heb ik zo’n 700 euro uitgegeven.”