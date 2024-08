We vroegen de jeugd op Appelsap om de muziektoekomst te voorspellen

We kunnen Lil Wayne inmiddels met recht een oldskoollegende noemen. Het ging een tijdje dusdanig slecht met hem dat ik niet had verwacht hem ooit nog live te zien, en daarom was ik ondanks zijn ietwat overleden show toch blij om hem in levende lijven te mogen aanschouwen. Misschien heb ik, als semi-volwassen persoon, gewoon een te pessimistische kijk op de toekomst en verwacht ik dat de helden uit mijn verleden binnen nu en een aantal jaar bij bosjes omvallen.

Het enige wat daar tegen opgewassen is, is de vrolijke blik op de toekomst van de youth – zij hebben immers altijd gelijk. Daarom ging ik op het terrein van Appelsap op zoek naar jonge bezoekers met ongeknakte zieltjes om te horen hoe zij de toekomst van hun favoriete artiest en muziek voor zich zien.

Damian (14)

Noisey: Hey man, ben jij wel eens bang voor wat de toekomst gaat brengen?

Damian: Nee. Ik zeg altijd: de toekomst is de toekomst. Het komt toch wel, moeilijk om daar bang van te worden.



Weet je al wat je wil worden als je later groot bent?

Iets met ICT. Ik weet nog niet precies wat.

Heb je zin om naar Lil Wayne te kijken straks?

Ik ken maar één nummer eigenlijk. I’m a sucker for pain? Heet het zo? Ja.

Wie is wel je favoriete artiest op dit moment?

Ik denk Killer Kamal. Het is vet dat hij zo bekend is maar toch anoniem.

Hoe zie je zijn toekomst voor je?

Ik denk dat hij hetzelfde doet, maar dan verouderd. Ik weet niet of hij over andere dingen gaat rappen. Ik denk eigenlijk dat hij een beetje wordt als Eminem, hij is ook ouder en maakt minder muziek. Ik zou het wel leuk vinden als ik op een gegeven moment z’n gezicht zou kunnen zien.

Denk je dat jij hier over 17 jaar nog steeds rondloopt?

Ik hoop dan eigenlijk op Tomorrowland te staan. Ik ken de meeste dj’s die daar komen wel, en ik hoor dat het een groot spektakel is. Dus ik wil daar graag een keer heen.

En de nabije toekomst? Wat ga je morgen doen?

Ik ga vanavond eerst bij m’n zus logeren, en daarna zie ik wel wat er die dag komt.

Jan en Ties (14)

Laten we het hebben over de toekomst. Weten jullie al wat je wil worden als je later groot bent?

Jan: Nee man. Of, toch wel: proskater. Net als Jaws. Hij kan echt heel goed stairs ollie’en. Dat is gewoon sick.

Ties: Het is ook vet dat hij alle botten in z’n lichaam breekt alleen omdat hij een record wil neerzetten.

Lil Wayne kan ook een aardig potje skaten, maar kunnen jullie drie nummers van hem opnoemen?

Jan: Nee man.

Ties: Hij komt wel eens voorbij op Spotify-shuffle, maar ik onthoud eigenlijk nooit iets.

Nee? Wie is dan jullie favoriete artiest op het moment?

Ties: Ken je XXXtentacion? Die muziek vind ik hard.

Jan: En in Nederland Boekoesam, Yung Nnelg, Ray Fuego.

Dit is het zeventiende jaar Appelsap. Hoe denk je dat het met Ray Fuego gaat over zeventien jaar?

Jan: Ik denk dat hij hier nog wel is dan, maar alleen omdat hij dan hier terug wil komen. Hij is dan wel veel groter dan nu. Niet zo groot als Lil Wayne natuurlijk, maar wel dat hij de man van de Amsterdamse hiphop blijft.

Ties: Hij is dan wel super bekend, maar niet over de hele wereld.

En Appelsap als festival?

Ties: Het wordt alleen nog maar groter denk ik, met veel meer buitenlandse artiesten.

Jan: Wij gaan er dan zeker nog heen.

Dan zijn jullie allebei proskater?

Ties: Nee, ik niet denk ik hoor. Ik hoop vooral dat ik dan gewoon heel veel geld heb.

Joep (14), Roos (16), Olaf (14) en Leafs

Lil Wayne is headliner vanavond. Kennen jullie überhaupt nummers van hem?

Roos: Mirror, met Bruno Mars. Sinds dat nummer is er eigenlijk niets meer uitgekomen wat ik ken. Hij is een beetje oldskool natuurlijk.



Wat vinden jullie van de artiesten die nu oldskool worden genoemd?

Joep: Ik vind het bij Lil Wayne wel leuk om te zien dat hij nog steeds relevant is. Hij is al zo lang bezig, en hij heeft nog steeds zo’n grote naam. Vind ik best knap.

Roos: Maar om eerlijk te zijn, zijn we niet voor hem gekomen.



Voor wie wel?

Joep: Yung Nnelg, Bokoesam, Kid de Blits.

Olaf: Ik vind Sevn Alias altijd hard.

Joep: We zijn net met hem op de foto geweest.

Roos: Ja, lekker fangirlen.

Olaf: Daar is Leafs trouwens!

Roos: Echt?!

Joep: Ik moet echt naar hem toe straks. Hij is echt mijn favoriete artiest. Hij is vijftien maar heeft in zo’n korte tijd al zo veel bereikt.

Waar zien jullie hem in de toekomst?

Joep: Ik denk dat hij dan gewoon lekker aan het genieten is.

Roos: Hij gaat nog wel wat grote nummers uitbrengen, dat wel.

Hoe denken jullie dat een artiest het zo lang mogelijk kan uithouden in deze wereld?

Olaf: Veel met andere artiesten samenwerken. Ronnie Flex bijvoorbeeld.

Waar zien jullie jezelf in de toekomst?

Olaf: Het liefst zie ik mezelf rijk.

Joep: Hij chosselt.

Olaf: Haha, nee man.

Roos: Ik denk wel dat ik mijn kinderen dood ga spammen met hiphop uit deze tijd.

Denk je dat Appelsap dan artiesten boekt die half robot zijn?

Roos: Nou, er is nu al best veel electronische muziek, maar dat trekt me niet echt. Robots zorgen toch voor een andere vibe. Ik weet niet of ze het publiek aan kunnen voelen.

Laten we Leafs er even bijhalen. De jeugd denkt dat jij later vooral een levensgenieter bent.

Leafs: Ja toch, sowieso.

Joep: En flexend.

Leafs: Altijd flexende. Altijd.

Wie wil jij het liefste zien vandaag?

Leafs: LouiVos. Hij is die hele guy.

Waar denk je dat hij er over 17 jaar is?

Leafs: Dan is hij OG. Ik denk niet dat hij ooit stopt met poku’s maken.

En waar zie je jezelf?

Leafs: On top, ehhhhhhhhh!

Olaf: Kunnen we nog een foto’tje maken?

Julius (14), Amir (15), Robin (15).

Moeilijke vraag: wat willen jullie zijn als je later oud zijn?

Amir: Piloot, ik hou echt van reizen.

Julius: Ik wil later een Frans restaurant openen. M’n favoriete Franse gerecht is denk ik confit de canard. Ik kan niet heel goed koken, maar dan ga ik wel leiding geven.

Over oude mensen gesproken: Lil Wayne is headliner vandaag. Kennen jullie nummers van hem?

Amir: Drop The World of zoiets?

Julius: Ik vind hem zelf niet heel sick maar ik denk wel dat hij een sick optreden kan geven.

Amir: Ik luister best graag naar zijn oude nummers.

Als jullie in een glazen bol kijken, hoe denken jullie dat de muziek gaat veranderen in de toekomst?

Julius: Ik denk dat de hele hiphopscene wel gaat veranderen. Geen idee hoe, maar niets kan altijd hetzelfde blijven.

Gaan er robotartiesten zijn?

Julius: Zoals Lil Wayne bedoel je?

Is hij dat, ja?

Amir: Ja.

Julius: Zo klinkt ‘ie wel man.

Robin: Hij is een cyborg.

Als jullie één artiest mochten kruizen met een robot, wie zou dat dan zijn?

Amir: Eminem. Hij rapt al zo snel. Maar aan de andere kant moet hij ook zichzelf blijven.

Is dat waarmee de jonge artiesten de youth kunnen blijven bereiken?

Amir: Ze moeten vooral geen SBMG-achtige dingen maken. Dat is wack.

Robin: Zij zijn hier ook hè.

Amir: Ik ga daar wel even langs, ze zijn wel bekend. En ik wil weten waar ik op haat.

Julius: Mijn advies is dat rappers gewoon normaal moeten blijven, niet te popie-jopie doen.





Natalia, Mayra, Natalie, Isa (18)

Waar hebben jullie het meeste zin in vandaag?

Natalia: Toch wel SBMG. Hun nummers zijn zo mainstream, maar tegelijkertijd zo goed.

Isa: Ik ken eigenlijk geen artiesten hier.

En gaan jullie ook naar Lil Wayne kijken vanavond?

Mayra: Ja, al is het alleen maar om te kunnen zeggen dat we hem hebben gezien.

Natalia: Ja hallo, sinds ik in groep acht zit luister ik al naar Lil Wayne. Hij was echt mijn bae.

Je zegt ‘was’?

Natalia: Nog steeds eigenlijk. Als ik naar hem luisterde voelde ik me echt gangster. Heel erg, maar het is wel zo. Ik ga ook vooraan staan, als zij willen ten minste.

Wat moet een act als SBMG in de toekomst doen om net zo lang als Lil Wayne jullie aandacht vast te kunnen houden?

Natalie: Ik denk niet per se dat het moet, maar naar het buitenland gaan is altijd wel een goede stap. De Nederlandse taal is niet echt toegankelijk voor in het buitenland.

Macyra: Ik denk dat het je niet lukt als je doel is om bekend te blijven. Je moet de goeie muziek maken voor je mensen, en zorgen dat je het zelf ook kunt blijven luisteren.



Wat gaat de toekomst brengen voor jullie?

Macyra: De goot. We liggen met z’n allen in de goot.

Natalia: Ja, jij misschien.

Natalie: Zij niet. Zij gaat geneeskunde studeren. Daar verdien je wel wat mee.

Natalia: Ja, dat hoop ik maar.

Ik hoop het ook. Veel plezier!