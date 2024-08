We vroegen dorstige Tukkers hoe ze in een dag 24 bier wegwerken

Als tiener bracht ik mijn weekenden door in een Twentse drinkkeet, waar we liters goedkope zoete witte wijn dronken. De Aldi net over de Duitse grens moet rijk zijn geworden van al de Spätlese die we daar kochten. Naast zuipen vulden we onze stapavonden vaak met drankspellen – wat natuurlijk een manier was om nóg meer te zuipen. Het was daardoor bijna onvermijdelijk dat de nacht ergens in de bosjes eindigde waar ik mijn maaginhoud offerde aan Moeder Aarde.





Toch heb ik het meest populaire drankspel van Twente, Adje Kratje, nooit gespeeld. Kort samengevat: je hebt vierentwintig uur de tijd om vierentwintig flesjes bier leeg te drinken. Klinkt misschien makkelijk, maar zelfs voor de meest doorgewinterde Twentse boerenzoon is dit een hele opgave. En natuurlijk wordt dit spel niet alleen in Twente gespeeld, in Brabant doen ze hetzelfde spel, maar dan onder de naam Koning Krat. Om te kijken hoe mensen uit mijn geboortestreek competitief hun lever naar de tyfus helpen sprak ik vijf van hen over de uitdaging van Adje Kratje aangaan, schoenen vol kots in iemands gezicht trappen en metershoge steekvlammen.



Videos by VICE

Esmee (23), studeert Vastgoed

MUNCHIES: Hoe heb jij Adje Kratje ervaren?

We stonden op een camping en onze buren kwamen uit een dorpje naast ons. Zij zouden die dag Adje Kratje spelen en wij besloten met onze vriendinnengroep om ze te gaan aanmoedigen.



Je deed niet zelf mee?

Nee, ik coachte een vriend van mij. Tegen de middag stond hij al flink voor op de rest, en hij had genoeg tijd om het rustig aan te doen. Zijn vrienden beschuldigden hem ervan een leeg flesje in zijn krat te hebben gedaan, die telde niet mee. Ik zei dat hij rustiger moest drinken, maar hij wilde zo snel mogelijk winnen. Tijdens zijn laatste biertje merkte ik dat hij stiller werd.

Wat deed je toen als coach?

Nou ik heb hem gewoon rustig aan de picknicktafel gezet. Toen hij niks meer zei, dacht ik: wegwezen. Op het moment dat ik weg sprong kotste hij alles uit. Niet op mij, maar wel vol over de jongen die naast hem zat. Uiteindelijk heeft een vriend van hem gewonnen. Die gast was zo dronken dat hij van zijn stoel viel en de hele partytent meenam tijdens zijn val.





Heb je zelf weleens Adje kratje gespeeld?

We hebben met een paar vriendinnen ‘treetje wijn’ gedaan, wat inhield dat je zes flessen wijn binnen een dag op moest drinken. De hele dag is voor mij een grote waas. Ik weet alleen nog dat ik met een vriendin in een restaurant zat en dat het er echt ontzettend smerig was. Volgens mij ben ik daar nog van de barkruk geflikkerd. Ik lag na vijf flessen kotsend in bed en een vriendin van mij viel in een vreemde tent in slaap.

Bart (23), werkt bij een IT-bedrijf

MUNCHIES: Hoe kwam je er op om mee te doen met Adje Kratje-dag?

Toen ik een jaar of zestien was stonden we in de zomervakantie met een vriendengroep op de camping. Op die leeftijd wil je stoer zijn en jezelf bewijzen, vooral tegenover vrouwen. We kochten de dag ervoor een krat en ik bedacht een schema. Ik dacht in vier uur moet het lukken.



Lukte dat?

We begonnen al met slecht ontbijt: frikandellen gegrild op een tosti-ijzer. Rond een uur of tien dacht ik: nou, ik lust wel een biertje. De eerste vijftien had ik snel op, dan ben je aangeschoten. Daarna wordt het moeilijker, je moet jezelf er echt toe zetten om dat biertje op te drinken. Rond mijn 22e biertje gingen mijn vrienden mij tegenwerken. Ik hoefde nog maar twee biertjes, dus gingen ze telkens mijn half leeggedronken flesjes weggooien. Hierdoor moest ik meer drinken, omdat het héle flesje leeg moet zijn.



En toen?

Het idee achter de hele dag is dat mannen stoer willen doen tegenover vrouwen, maar vrouwen vinden het uiteindelijk kansloos. Toch is het mij na deze dag nog gelukt bij een meid te blijven slapen die ik de vorige dag had ontmoet. Door mijn dronken toestand had ik eindelijk het lef om erachteraan te gaan.



Heb je het eigenlijk aan je ouders verteld?

Niet van tevoren. We besloten eigenlijk heel spontaan: “We gaan Adje Kratje doen vandaag.” Naderhand heb ik het wel aan mijn ouders verteld. Zij vonden me wel een sukkel.

Thomas* (21), studeert veehouderij

MUNCHIES: Vertel eens over jouw meest memorabele Adje Kratje-dag.

Ik ben eigenlijk een heel groot gedeelte van de film kwijt. Ik was zo dronken, het enige dat ik nog weet is dat ik alles onder heb gekotst. Voor de tent, onder de picknicktafel en in de tent. De klonten van de frikandellen die ik om half vijf had gegeten lagen nog op de bedden. Twee vrienden hebben alles opgeruimd. Een van hen probeerde mijn schoenen die onder de kots zaten uit te doen, maar in mijn dronken bui heb ik hem met die vieze schoenen in zijn gezicht geschopt. Mijn vrienden vertelden later dat ik in slaap ben gevallen met een fles bier in mijn hand. Die heb ik de hele nacht vastgehouden.

Wat een geluk. Hoe oud was je toen?

We waren vijftien. Iedereen zat elkaar op te jutten en uiteindelijk was ik de enige die mee deed. Mijn kratje kreeg de naam Hendrik en zat met een touw aan mijn been vast, omdat ik hem overal mee naar toe moest nemen. Een krat bier heeft vijf rijen, en die waren in mijn geval vernoemd naar de meiden met wie ik die vakantie had gezoend.

Heb je het hierna nog vaker gespeeld?

Ik heb die week twee keer een Adje Kratje-dag gedaan. Ik drink wel vaker veel bier. Op de Zwarte Cross dronk ik sowieso wel twee kratjes bier per dag. Dat was fantastisch. Feesten tot zes uur ‘s ochtends en om tien uur weer in het café staan.

Denk je dat zoveel bier slecht voor je is?

Ik vind het niet gevaarlijk, ik vind het juist prachtig. Er zijn nooit echt grote ongelukken gebeurd met bier, afgezien van wat kleine valpartijen of een gebroken arm. Echte ongelukken gebeuren eerder met sterke drank zoals Goldstrike. We hebben op school wel alcoholvoorlichting gehad, maar dat stelde vrij weinig voor. Bij ons in Twente is het bier drinken gewoon ingeburgerd.



Tekst gaat verder onder de foto.



Hein (23), studeert aan de Saxion Hogeschool

MUNCHIES: Wanneer dacht je, ik ga Adje Kratje spelen?

Het was op een zaterdagavond en we waren al aan het indrinken, omdat we later de stad Almelo in zouden gaan. Een vriend en ik bedachten dat we wel een kratje konden wegtikken. Rond negen uur ‘s avonds zijn we begonnen en om een uur ‘s nachts was de krat leeg. We hebben er dus maar vier uur over gedaan. We zijn de stad nog ingegaan, maar we konden bijna niets meer. Het lopen ging steeds moeilijker en ik kan me er weinig van herinneren. Het was sowieso wel een vet gezellige avond.

Hoe kreeg je al dat bier zo snel naar binnen?

Er is natuurlijk gekotst. We hebben dubbelgeklapte rietjes in flesjes gestopt , dan komt er geen zuurstof bij en kun je het bier zo in je keel gieten. Na zeventien biertjes zit je vol. Dan nek je even en dan kun je weer door. De officiële regels zeggen dat je ook moet plassen op de krat, omdat je op dat ding moet blijven zitten. Ik weet dat er een jongen is die een Adje Kratje in 14 minuten en 23 seconden heeft voltooid. Dat zijn gewoon twee biertjes per minuut en dat 12 keer. Dat is wel een zieke prestatie.



Is Adje Kratje spelen gevaarlijk?

Ik geloof dat wanneer je tussendoor alles uitkotst, de schade uiteindelijk allemaal wel mee zal vallen.



Mannus (24), servicemonteur

MUNCHIES: Hoe zag jouw Adje Kratje-dag er uit?

We waren op vakantie met vrienden. Er waren een aantal spelregels, je moest je linker- of rechterhand de hele tijd op de krat houden, de krat moest altijd bij je zijn. Wanneer je op de wc zat en je keek onder de wanden door, zag je vier kratjes bier op de grond staan. Meestal plasten we tussen de tenten. Een vriend werd betrapt door de beveiliging en moest voor straf de straat opruimen. Dat was geweldig, in zijn ene hand een vuilprikker en in de andere hand zijn kratje.

Zijn er geen ongelukken gebeurd die dag?

Ik weet nog dat de buren een barbecue hadden met een gasfles. Wij zaten er zo’n 2 à 3 meter vanaf te zuipen. Op een gegeven moment wilde een van de kerels de kraan losdraaien en dat ging niet goed. Er ontstond een steekvlam van zeker 7 of 8 meter. Wij waren zo dronken door Adje Kratje, dat we kalm zeiden, “Yo, mooie vuurbal.” Totdat er mensen van de beveiliging kwamen met een waterslang en een blusser. Toen realiseerden we ons dat we misschien ergens anders moesten gaan zitten. Later hoorden we dat een van die gozers zijn hoofdhaar, wenkbrauwen en armhaar kwijt was.



Is het gelukt de uitdaging te voltooien?

Jazeker. Het streven was voor acht uur ‘s avonds en dat heb ik gered. Een vriend van mij heeft zelfs anderhalf kratje naar binnen weten te tikken in die tijd. Iedereen was ladderzat, maar wanneer je krat leeg was pakte je vrolijk nog een extra biertje uit de koelkast. Om stoer te doen.

Ben je de overwinning nog gaan vieren?

We wilden stappen, maar dat ging niet meer. Toen besloten we om spullen te gaan stelen. We namen onze steekwagen mee en gingen de hele camping over. We hebben partytenten, klapstoeltjes en een Grolsch-vlag meegenomen. De vlag hebben we trouwens nog steeds hangen.

* Deze naam is op verzoek gefingeerd. Echte naam bekend bij de redactie.

Daan Keiman van het Trimbos instituut: “Bingedrinken onder jongeren kan al na één keer hersenschade, orgaanschade, en een coma veroorzaken, of zelfs leiden tot overlijden. Ook zorgt overmatig drinken voor een minder goed geheugen, concentratievermogen en kan het agressie veroorzaken.” Op de site van Alcoholinfo lees je meer over de gevaren van alcohol.