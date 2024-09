We vroegen experts wat het beste biljet is om coke mee te snuiven

Vorige week bracht de Engelse Metro opmerkelijk nieuws: sommige Engelsen die de nieuwe briefjes van vijf pond gebruiken om coke mee te snuiven, halen hun neus eraan open. Op de briefjes zit namelijk een plastic coating die ze nogal stijf en scherp maakt. Dit fenomeen – al klinkt het meer als iets wat de journalist op een of ander huisfeest heeft opgevangen – is al tot “Winstoned worden” gedoopt, omdat het hoofd van Winston Churchill op de biljetten staat.

We vroegen ons af: wat is het beste geld om coke mee te snuiven? Ik sprak met een geld-expert, een farmacoloog, een verkoper in een headshop en een voormalig drugsdealer.

Videos by VICE

(We raden je trouwens niet aan om coke te gebruiken, omdat het illegaal is en schadelijk voor je gezondheid. Maar als je het toch gaat doen, doe het dan veilig: gebruik iets wat schoon is en makkelijk weg te gooien, zoals een rietje; wissel af tussen je neusgaten; snij het poeder fijn; en spoel je neus schoon aan het eind van de nacht, die lang gaat zijn.)

EEN GELD-EXPERT DIE GRAAG ANONIEM WIL BLIJVEN I.V.M. ZIJN REPUTATIE IN DE WERELD VAN GELD-EXPERTS

VICE Money: Ha geld-expert, zijn alle briefjes even geschikt?

Geld-expert: Oude Franse biljetten zijn waarschijnlijk het zachtst, dus die zijn het overwegen waard. Je neus zul je er niet aan openhalen, want daar is het papier te dun voor. Het is een soort extra dun bakpapier. En omdat het papier zo glad is zal de cocaïne er niet aan blijven hangen. Die oude biljetten waren een stuk groter dan wat we nu gebruiken. Het nieuwe Britse vijfje is daarentegen klein en smal. Russische biljetten zijn ook gigantisch – minstens 25 centimeter, maar wel iets zwaarder. Maar uiteindelijk weet ik het ook niet hoor, ik gebruik geen drugs *hangt de telefoon op*.

EEN HEADSHOPMEDEWERKER DIE OOK GRAAG ANONIEM WIL BLIJVEN

Welke snuif-instrumenten zijn het populairst in je winkel?

Headshopmedewerker: Als je echt flink wil snuiven, hebben we een buisje waardoor je met beide neusgaten tegelijk kunt snuiven. Ook verkopen we lippenstift met een rietje erin, en ook een buisje in de vorm van een stofzuigerstang.

Wat is het voordeel van zo’n buisje ten opzichte van een bankbiljet?

Dus dat je je neus er niet aan openhaalt, en ook omdat het schoner is. Je steekt niemand aan met je neusverkoudheid en je hoeft je ook geen zorgen te maken dat je bij de supermarkt een pak havermout of een speltbrood wil kopen en alleen een opgerold briefje hebt om mee te betalen. Als je de lijntjes graag dik houdt dan hebben we ook buitengewoon stevige metalen snuifbuisjes.

Als je een bankbiljet gebruikt, blijft er dan coke aan het briefje kleven?

Hm, ik denk het wel, maar ik heb eigenlijk geen idee. Ik ben zelf meer van de hallucinogenen.

Bij die stofzuigerstang van je zuig je alles tenminste je neus in.

Ja, het moet ergens blijven.

VOORMALIG DRUGSDEALER DIE NU ZELF ERG VAN COCAÏNE HOUDT

Hoe snuiven de meeste mensen volgens jou cocaïne?

Drugsdealer: Ik was best onder de indruk van die nieuwe Britse vijfjes. Lekker stijf, lekker glad, waardoor het briefje lekker schoon blijft en alle poeders in je neus terechtkomen.

Omdat dat briefje zo glad is?

Ja. Bij ruw papier kun je niet zien hoeveel er blijft hangen, maar met zo’n glad briefje krijg je alles binnen, behalve wat aan je neusharen blijft hangen.

Wat zijn de meest innovatieve manieren waarop je mensen hebt zien snuiven?

Ik heb meisjes gezien die de inbrenghuls van een tampon gebruikten, dat stuk dat op een rietje lijkt. Minder creatief, maar net zo grimmig, is dat ik op een festival een man zag met een akelig lange duimnagel, die erg veel weg had van een schep. Die nagel gebruikte hij om coke in zijn neus te scheppen. Zijn nagels waren best smerig, maar omdat hij me gratis coke aanbood, zag ik dat door de vingers.

Hij had zijn nagel laten groeien puur om drugs mee te gebruiken?

Ik weet het niet. Als hij dat verteld had dan zou ik dat bewonderenswaardig gevonden hebben. Ik vraag me wel af of je dan niet beter twee cokenagels kunt laten groeien, in het geval dat er een afbreekt.

Zit er een esthetische dimensie aan coke snuiven met een bankbiljet?

Het briefje is wel tijdloos. Een inbrenghuls van een tampon of een snuifpijpje zal nooit zo cool zijn. Als je naar een Tarantino-film kijkt, verwacht je gewoon een dik bankbiljet.

Foto door Jake Lewis



EEN FARMACOLOOG VAN UNIVERSITY COLLEGE LONDON, DIE OOK GRAAG ANONIEM BLIJFT

Heb je gehoord dat mensen hun neus openhalen aan de nieuwe Britse vijfjes?

Farmacoloog: Wist jij dat er jaarlijks miljoenen bankbiljetten onbruikbaar worden door cocaïnegebruik? In de VS zijn bijna alle briefjes vervuild met coke, en jaarlijks worden er miljoenen dollars versnipperd omdat ze niet meer bruikbaar zijn. Met plastic biljetten is dat niet zo’n probleem. Die zijn veel gladder, waardoor coke er niet aan blijft hangen.

Heeft coke een ander effect als je het met een bankbiljet snuift?

Je hoeft geen expert te zijn om te weten dat coke hoe dan ook effectief is.

Denk je dat Britse cocaïnegebruikers zich zorgen moeten maken over die nieuwe vijfjes?

Als je coke snuift, breng je sowieso permanente schade aan aan je neus. Maar een sneetje in je neus is minder erg dan een kapotgesnoven neusschotje.

Waarom maakt coke je neus kapot?

Dat heeft te maken met vaatvernauwing. Cocaïne vernauwd de bloedvaten in je neus, waardoor je neus uiteindelijk gewoon afbrokkelt. Trouwens, cocaïne is een verdovingsmiddel. Behalve dat je er high van wordt, verdooft het ook je neus. Een klein sneetje zul je dus amper voelen.

Kan het kwaad als je je neus opensnijdt en er cocaïne inkomt?

Absoluut. Ten eerste zullen mensen niet doorhebben dat ze zich gesneden hebben, omdat cocaïne dus verdooft. En als de snee diep genoeg is, komt de coke veel sneller in je bloed, waardoor het effect veel sterker en mogelijk gevaarlijk is.