We vroegen horecapersoneel naar de irritantste manieren om aangesproken te worden

Of je nu in een spoelkeukentje tot je ellebogen in een bouillon van etensresten staat te graaien, of voor de ogen van een volle zaak een dienblad uit je handen laat tyfen: het leven van horecapersoneel gaat niet over rozen. Daar komt natuurlijk nog het hongerloontje bij, en niet te vergeten de driftig zwaaiende gasten die verwachten dat je als een trouwe Golden Retriever naar ze toe komt rennen. Werken in de horeca is niet niks.

Ook ik heb wel eens met plaatsvervangende schaamte gekeken naar de manier waarop mijn mede-restaurantbezoekers de aandacht van het bedienend personeel probeerden te trekken. Fluiten, knippen met de vingers, het abrupt vastpakken van een sloof: allemaal dick moves. Gedraag je.

Voor de harde werkers is het meestal gewoon slikken en doorgaan. De klant is immers koning, en gooien met wijnglazen wordt je doorgaans niet in dank afgenomen door de baas. MUNCHIES bood een luisterend oor voor al deze frustraties en ging langs wat Amsterdamse horecazaken met de vraag wat de irritantste manieren zijn om aangesproken te worden door gasten.

