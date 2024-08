We vroegen klimaatdemonstranten in Amsterdam wat hun bord betekent

Ondanks het grote spijbelprotest op het Malieveld en ondanks het gesprek dat Rutte met een groepje spijbelaars heeft gehad in het Torentje, is het klimaatprobleem helaas nog steeds niet opgelost. En dus werd er een week later weer gedemonstreerd, deze keer in Amsterdam. Om 12:00 uur verzamelden honderden scholieren en studenten zich op de Dam, waarna er een mars door het centrum van de stad liep. Het was goed toeven, want het was hartstikke warm, wat heerlijk en ook ironisch was, tijdens een klimaatprotest midden in de winter.

We vroegen mensen wat precies de gedachte was achter de borden en spandoeken die ze in elkaar hadden geknutseld voor het protest.

Jan, 18

VICE: Wanneer heb je dit bord gemaakt?

Jan: Vlak voor ik hierheen ging, om elf uur vanochtend. Ik zat na te denken wat erop moest komen, en toen moest ik denken aan dat bord dat in de krant stond met “Wollah gun toekomst”. Daar heb ik een eigen draai aan gegeven met “Kifesh overheid doet niks”. Met een Stone Island-logo als ‘o’.

Waarom dat logo?

Oh, dat is een slecht geslaagde grap van een vriend, die dat erop tekende toen ik even naar de wc was.

Wat hoop je dat er bereikt wordt met deze protesten?

Dat de klimaatbeloften worden nagekomen. Rutte heeft gezegd dat we niet altijd het braafste jongetje van de klas hoeven te zijn, maar Nederland is op dit moment alles behalve het braafste jongetje van de klas. Ik hoop dat ik dat met m’n stem een klein beetje duidelijk kan maken.

Wat vond je van dat overleg tussen Rutte en een groepje scholieren?

Daar ben ik boos over, die kinderen hebben zich laten inpakken. Op de foto zie je dat ze vol verwondering naar Rutte kijken. Ze hadden niet goed op een rijtje wat ze wilden en wanneer ze het wilden. Dat moet echt beter, bijvoorbeeld door mensen te sturen die een duidelijke mening en eis hebben.

Wat moet er gebeuren qua protesten?

Alleen maar meer. Veel meer. Op 10 maart komt er een nieuwe mars en die gaat nog veel groter worden dan Den Haag en Amsterdam.

Beyza, 7

VICE: Wat ben je op je protestbord aan het schrijven?

Beyza: Dat ik het zielig voor de kippen vind!

Duidelijk!

Bente, 17

VICE: Hoi, wat is jouw bord?

Bente: Paris Hilton, en die tekst heeft ze getweet. Mijn vriend heeft ook een door Paris geïnspireerd bord. Om het toch ook maar een beetje geestig te houden.

Is dat belangrijk?

Ja, je moet positief blijven nadenken. We staken vóór iets, niet tegen iets. We zijn niet anti-alles –we zijn vóór een klimaatbeleid.

Wat moet er precies gebeuren?

Ik hoop dat de regering de ballen heeft om een beter beleid aan te gaan. Dat Parijse klimaatakkoord is leuk en aardig, maar dat is echt het minimale van wat we kunnen doen. We kunnen veel meer doen. En ik wil ook niet dat er een soort Powerpoint-presentatie wordt gegeven door de minister-president, aan die scholieren die het eerste protest hadden georganiseerd.

Dat gesprek tussen Rutte en die leerlingen vond je niks?

Ik heb het idee dat daar niet echt iets uitkwam. Kijk, wij leerlingen kunnen en moeten meepraten over dit onderwerp, maar wij zijn niet de mensen die de problemen kunnen oplossen. Wij moeten het probleem duidelijk maken, omdat het over onze toekomst gaat, maar met ons aan tafel zitten zorgt niet voor een klimaatakkoord. Wij zijn geen politici.



Lin (18) en Lita (17)

VICE: Leg jullie spandoek eens uit.

Lita: We zijn gaan zoeken op internet, en toen vonden we een bord met #Eat Pussy Not Cows. Wij hebben ‘cows’ veranderd in ‘world’, omdat de mensheid de hele wereld aan het opeten is. Toen we met de verf begonnen ging het wel meteen mis: de hashtag is mislukt. Het is nu een soort boter-kaas-en-eieren. We waren daardoor wel even gedemotiveerd, maar we hebben onszelf gelukkig herpakt.

Waarom de bef-referentie?

Lin: Beffen is beter dan de wereld slopen toch? En het trekt natuurlijk de aandacht, waardoor mensen gaan vragen wat je bedoelt. Dus dat werkt goed.

Wat moet er gebeuren?

Lita: De grote bedrijven moeten worden aangepakt. En het moet veel minder makkelijk worden om te vervuilen. En de protesten moeten groter worden. Meer mensen, meer schreeuwen, meer herrie, meer overlast.

Lin: Er moet nog veel meer aandacht komen voor dit onderwerp. Vanuit de regering, maar ook vanuit alle andere kanten. De groep die hier nu is is te klein.

Chiara (10)

VICE: Wie is dat poppetje dat denkt dat de aarde een prullenbak is?

Chiara: Ik zeg dit tegen iedereen die de aarde vervuilt. De aarde is om te leven!



Helder. Het bord is trouwens wel wat wiebelig.

Ja, tijdens het protest in Den Haag, vorige week, waaide het heel hard. Toen is-ie een beetje los gaan zitten.

Emma (21)

VICE: Deze snap ik niet helemaal.

Emma: Eigenlijk moet het zijn ‘Save bees, plant trees’, maar het kan ook andersom zijn. Als je bloemen plant komen daar bijen op af. Het had ook kunnen zijn: Save plants, tree bees.

Dat wordt wel erg abstract.

Oke, ik zal eerlijk toegeven: ik werk in een coffeeshop, en ik maakte dit bord na een lange werkdag. Ik was behoorlijk stoned. En toen opeens stond er: ‘Plant bees’. Oeps.

Je bord is sowieso een beetje hippie-achtig.

Ja, ik hou wel van de hippie-vibes. Ik luister hippiemuziek, aan mijn kleren kun je het ook wel een beetje zien. En het uit zich in m’n liefde voor de wereld.

Wat hoop je dat er met dit protest bereikt wordt?

Dat de regering inziet dat er een nieuw klimaatakkoord moet komen. Maar ook dat iedereen – scholieren, ouders, opa’s en oma’s – inziet dat we de wereld een beetje groener en bio-diverser moeten maken.

En wat moet er gebeuren qua protesten?

Die moeten veel groter worden. In de jaren zeventig waren er protesten met duizenden mensen, nu lopen we ieder protest vaak met een paar honderd mensen. Het lijkt wel alsof we een stuk braver zijn geworden. Zeker hier in Amsterdam.

Wat is je lievelingsprotest uit de ouwe tijd?

Mijn ouders hebben meegedaan aan de kroningsrellen, ik denk dat dat wel mijn favoriete protest is. Daar vertellen ze weleens over. Dat protesteren werd er bij ons thuis wel met de paplepel ingegoten.

Eliasz (15)

VICE: Wat staat er op je bord?

Eliasz: “Which green do you want” met een keuze tussen geld of bomen. Het is een vraag aan politici: vind je dat geld belangrijker is, voor jezelf en je eigen ego, of gun je andere mensen een toekomst? Ik vind dat ze niet genoeg geld inzetten voor een beter klimaat.

Helpt demonstreren?

Ja! Ik vind het heel goed, dat dit gebeurt. Hoe vaker we demonstreren, hoe meer de regering wakker zal worden dat er echt wat moet gebeuren. Het gaat om een heel ernstig probleem. We hebben ook in Den Haag gedemonstreerd, en we gaan dit nog heel vaak doen. We gaan niet stoppen met demonstreren zolang de regering niks doet.



Tina (22) en Morris (22)

VICE: Wat hebben jullie bij je?

Tina: Ken je het Zweedse klimaatmeisje Greta? Die dit allemaal in gang heeft gezet? Wij hebben haar bordje nagemaakt. Omdat we fan zijn, en zij onze inspiratie is.



Wat moet er gebeuren?

Er wordt gesproken over een ‘transitie’, maar dat wekt de suggestie dat we nog heel lang de tijd hebben. Je kan het beter zien als een crisis, want we zijn eigenlijk al te laat. Het is alsof het drie minuten voor je eindexamen wiskunde is, en je niet hebt geleerd. Wat ga je doen: je hoofd tegen een muur slaan om je laatste hersencellen kapot te krijgen – zoals we nu aan het doen zijn? Of ga je nog proberen om in elk geval een rekenmachine te fixen?

Waar is ‘een rekenmachine fixen’ hier een metafoor voor?

We moeten ons in elk geval aan het klimaatakkoord houden, en er moeten strenge klimaatmaatregelen worden doorgevoerd in al het beleid.

Wat vond je van het gesprek tussen Rutte en de scholieren?

Treurig. Volgens mij zei hij iets van ‘staak maar even niet’. Dat is anti-democratisch. Hij neemt het klimaat sowieso niet serieus. Ik vond het een beetje zielig voor die leerlingen, die duidelijk erg geïmponeerd waren. Ze vonden het heel moeilijk om te zeggen: “Nee, we staan er volgende week weer, want dit is de enige manier om macht uit te oefenen, en anders ga je toch niet naar ons luisteren!”

Wat moet er gebeuren qua protesten?

We moeten doorgaan. Elke week opnieuw. Net als Greta. Tot het beleid wordt veranderd.