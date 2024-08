We vroegen mensen in Eindhoven naar hun meest uit de hand gelopen kerst ooit

Iedereen propt zich vanavond en morgen waarschijnlijk hartstikke vol in het gezelschap van familie, vrienden en aanhang die je nooit hebt gemogen. Kerst is het perfecte moment om kilo’s aan te komen en naar flessen alcohol te grijpen, maar ook om je emoties de vrije loop te laten, ruzie te maken of jezelf compleet voor lul te zetten. Of het nou gênant, leuk of juist desastreus was: iedereen heeft weleens een kerst gevierd die niet helemaal ging zoals je gehoopt had. We vroegen jongeren in de binnenstad van Eindhoven om te vertellen over hun meest uit de hand gelopen kerst.

Rick, 20

VICE: Ha Rick, wat was jouw rampzaligste kerst ooit?

Rick: We zouden een keer met de hele familie een heerlijk diner bij mijn oma gaan eten. We waren helemaal opgedirkt: de mannen in mooie pakken en de dames in mooie jurkjes en hoge hakken. Uiteindelijk bleken we het verkeerd begrepen te hebben, want we gingen gewoon wat drinken. Normaal gesproken is het een chic diner.

Klinkt nog niet compleet afschuwelijk, wat gebeurde er toen?

Thuis hadden we natuurlijk ook geen eten, want het is moeilijk om met kerst naar de supermarkt te gaan. Na die borrel zijn we naar de McDonalds gegaan, omdat we vreselijke honger hadden. Toen stonden we uiteindelijk zwáár overdressed tussen mensen die daar tweede kerstdag aan het vieren waren in hun joggingbroek en crocs.

Volgende kerst weer in de McDonalds?

Nou, dan zou ik wel uitpakken: eigen bestek mee, servetjes en een tafelkleedje. Dan zou ik in de McDonalds willen eten alsof dat écht het uitje van het jaar is en we geen normaal restaurant kunnen betalen.

Gavin, 22

VICE: Hoi Gavin, vertel eens over jouw meest memorabele kerst?

Gavin: Ik heb een ex-vriendinnetje in Noorwegen. Ik ging een keer naar haar toe, en toen organiseerden we een kerstfeestje. We hadden zelfgestookte drank en vuurwerk. Het liep helemaal uit de hand. Al het vuurwerk werd afgestoken. We schoten op elkaar met vuurpijlen, tafels gingen kapot omdat we aan het stoeien waren, en we deden alsof we ninja’s waren met keukenmessen.

Klinkt heftig.

Niemand had verwondingen. Een aantal mensen hadden wat blauwe plekken. Op een gegeven moment maakten we een heksenkring met vuurwerk. We namen een aantal soorten vuurwerk, maakten er een rondje van, braken er een paar doormidden, gooiden er kruit overheen en staken het aan. Dan gaat het alle kanten op.

Ik kan me voorstellen dat het niet echt prettig voor de buren is geweest.

Ze woonde op een eiland, aan de kust. Je moest ook echt met een bootje daarheen, anders kon je er niet komen. In de winter zaten er tweeduizend man op het hele eiland, denk ik. Dus het was rustig. We konden doen en laten wat we wilden.

Marit, 16

VICE: Wat is jouw grimmigste kerst ooit geweest?

Marit: Toen ik zes was. Ik had toen om een pop gevraagd. Ik was super enthousiast en mocht eigenlijk mijn cadeautje openmaken. Er zat inderdaad een pop in, maar dan zonder hoofd.

Geds! Hoe reageerde je?

Volgens mij begon ik te huilen. Ik was in ieder geval heel erg verdrietig. En ik was heel boos op de kerstman, want ik dacht natuurlijk dat hij dat gedaan had.

Weet je nu wat er gebeurd was?

Ik denk dat het een grapje van mijn opa is geweest, maar dat geeft hij nog steeds niet toe. Iedereen begon toen keihard te lachen. Ze lachen er nu nog steeds om. Mijn moeder reageerde juist super geschokt. Die was toen juist meer bezig met mij, omdat ik aan het huilen was.

Een behoorlijk sadistische opa!

Ik durfde mijn cadeautjes best lang niet meer zelf open te maken. Ik was echt een tijdje getraumatiseerd.

Ronja, 22

VICE: Ha Ronja, is jouw kerst weleens een grote doffe ellende geweest?

Ronja: Dat was vorig jaar. Toen heel mijn familie kotsend in bed lag.

Oei.

Ik ging vol enthousiasme naar mijn familie in Duitsland. Mijn vader en broertje wonen daar. We krijgen dan altijd cadeautjes en gaan lekker eten, want mijn vader is een goede kok. We keken er echt naar uit. Maar iedereen bij mijn vader had buikgriep.

En toen?

Mijn vader woont in een klein huis, dus iedereen lag gewoon overal te kotsen. Je hoorde alles. Ja, dat was erg leuk.

De gourmetstellen gingen dus gewoon weer de kast in?

Mijn pa had van tevoren allemaal heerlijke dingen klaargemaakt. We hebben het hele kerstdiner moeten invriezen. Ik denk dat we alleen aardappelpuree hebben gegeten en daarna zijn we weer naar huis gegaan. De cadeautjes hebben we even snel tussendoor uitgepakt. Het was zó erg. De vriendin van mijn vader zei zelfs nog dat het erger was dan haar zwangerschap.

Gjon, 20

VICE: Hi Gjon, heb jij ooit een afschuwelijke kerst gehad?

Gjon: Absoluut. Ik was een keer in Albanië, waar ik vandaan kom. Ik was toen dertien jaar oud en vierde kerst met mijn vrienden. Ik ging voor het eerst naar een echte club. Maar in die club stonden alleen maar mensen van vijftig jaar of ouder, en ze waren alleen maar Albanese volksdansen te doen. En als je omringd wordt door oudere mensen, kun je natuurlijk ook niet stiekem drinken. Ik had echt een verschrikkelijke avond, maar we konden niet naar huis, want we hadden geen vervoer.

Jij ging op je dertiende naar een club?

Nou, ik was met gezelschap wat wel vaker naar feesten ging. Ze zagen er allemaal al wat ouder uit. Sommige van hen waren zelfs al kaal aan het worden. Ik kon me daar goed tussen verschuilen als dertienjarige. Ik wilde gewoon plezier maken met mijn vrienden, maar dat ging niet lukken tussen de Albanese volksdansen en oude mensen. Er was niemand van onze leeftijd waar we lol mee konden hebben. Albanese volksdansen kunnen best leuk zijn, maar niet in een club tijdens Kerstmis.

Wat heb je toen gedaan?

Uiteindelijk hebben mijn ouders me gelukkig op kunnen halen. Toen ik thuis was heb ik nog even flink gebaald en uiteindelijk viel ik in slaap.

Lissa, 17

VICE: Hoi Lissa, welke kerst heeft de meeste indruk op jou gemaakt?

Lissa: We vierden een keer kerst met de familie van mijn vaders kant. We gingen bingo spelen. Ik had die kerst ruzie met iedereen. Ik weet niet hoe dat kwam, ik was gewoon behoorlijk chagrijnig. Heel de tafel lag vol met cadeaus voor de bingo, maar ik won gewoon niets. Ik had geen bingo. Ik zat dus ook nog eens heel zielig als enige zonder cadeaus. Iedereen had stapels cadeaus, behalve ik. Mijn vader zei nog dat ik het verdiend had, omdat ik met iedereen ruzie maakte.

Werd je toen nog kwader?

Ja, maar ik dacht ook: karma bestaat. Ik deed alsof ik vrolijk was, maar eigenlijk voelde ik me heel fucked up. Ik wist niet zo goed hoe ik me moest gedragen, want ik dacht: misschien heb ik het inderdaad wel verdiend.

Wat heb je toen gedaan zodat het nog wel een beetje leuk werd?

Gezopen. Ik heb een paar wijntjes naar binnen gegoten en toen werd het vanzelf allemaal beter.