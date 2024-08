We vroegen naar jullie beste en slechtste herinnering aan de Rode Duivels

Flanerend door Brussel tijdens de achtste finales van het WK vroegen we fans van de nationale ploeg naar hun beste en slechtste herinnering herinnering aan de Rode Duivels. Bijna draaide de avond in de misosoep toen Japan twintig minuten voor het einde 2-0 voor stond. Gelukkig zetten Vertongen, Fellaini en Chadli de situatie recht en kon op de eeuwige vraag waar dat dat feestje is andermaal luidkeels “Hier is dat feestje!” worden geantwoord. Over vier jaar antwoorden we op de vraag wat de beste herinnering aan de Duivels is misschien wel: “De finale van het WK in Rusland.”

Will (19)

VICE: Sinds wanneer supporter je voor de Rode Duivels?

Will: Sinds mijn geboorte, want we worden geboren als Belgen en dus supporteren we voor België, toch?

Wat is je beste herinnering aan de Rode Duivels?

De kwalificatie tegen Kroatië in 2014, toen Lukaku een paar keer scoorde. Ik weet niet meer hoeveel doelpunten, maar het was een legendarische match voor hem. De reden dat ik het me herinner is, omdat ik toen niet in België was maar in Tanzania. We keken met allemaal expats, maar we supporterden even hard als altijd.

En je slechtste herinnering aan de Rode Duivels?

Toen we van Argentinië verloren in 2014. Daar was ik niet goed van. Bovendien heb ik het doelpunt gemist, dus dat is echt geen goede herinnering.

Wat doe je als België het WK wint?

Huilen van blijdschap, en vervolgens nog wat huilen. Ik ga uren door Brussel dolen, met of zonder kleren. Ik heb een weddenschap lopen. Als we wereldkampioen worden trek ik naakt naar de Beurs. Maar goed, ik moet ook rekening houden met de andere mensen.

Denk je echt dat we wereldkampioen worden?

Eerlijk gezegd wel. Brazilië is erg sterk maar dit is ons jaar en we zijn niet te stoppen. En als we in de halve finale tegen Frankrijk spelen, dan schakelen we hen ook uit. De laatste keer tegen hen wonnen we namelijk met 4-3.

Viktor (28)

VICE: Sinds wanneer supporter je voor de Rode Duivels?

Viktor: Sinds mijn geboorte natuurlijk. Wat een vraag.

Wat is je beste herinnering aan de nationale ploeg?

Het is moeilijk om er eentje uit te kiezen, dus ik denk dat ik voor dit WK ga. We zijn echt super goed aan het spelen. Dit is een grote kans om geschiedenis te schrijven.

En je slechtste herinnering?

Ik weet niet meer exact wanneer het was, maar ik herinner me de wedstrijd die we verloren van Brazilië (2002, nvdr.). We kwamen dankzij een doelpunt van Wilmots op voorsprong, maar de scheidsrechter keurde het onterecht af. Wat een ontgoocheling. Ik had toen echt het gevoel dat we konden winnen van de Brazilianen. Bovendien moest ik daarna studeren terwijl ik in zak en as zat.

Wat doe je als België de wereldbeker wint?

Hetzelfde als gewoonlijk, heel veel bier drinken. Maar dan wel met een grote glimlach.

En denk je dat we die beker gaan winnen?

Eerlijk? We gaan hem winnen.

Anna (26) et Daniela (28)

VICE: Sinds wanneer supporteren jullie voor België?

Daniela: Ik ben dit jaar naar België verhuisd en ik heb beslist om supporter te worden van de ploeg. Ik heb veel Belgische vrienden die de ploeg steunen en daar wil ik bijhoren. Het is ook een goed team, een mooie afspiegeling van België.

Wat is je beste herinnering?

Anna : Toen Lukaku scoorde en het doelpunt opdroeg aan zijn moeder, dat was erg emotioneel.

Met wie zag je die match?

Anna: Dat deden we samen.

Daniela: Ik kijk de wedstrijden met haar, omdat ze er meer van kent en me dan legt ze me alles uit.

Wat is je slechtste herinnering?

Anna: De ontgoocheling van het Europees kampioenschap in Frankrijk twee jaar geleden. Dat was echt jammer.

Wat doe je als we wereldkampioen worden?

Anna: Feesten als nooit tevoren.

Daniela: Ik ben dan jammer genoeg niet in het land maar op vakantie in Canada. Maar ik ga mijn wekker zetten en de wedstrijd kijken in de hoop dat die mijn vakantie nog beter zal maken.

Sam (22)

VICE: Hoe lang supporter je al voor de Rode Duivels?

Sam: Ik ben ermee begonnen in 2008 tijdens de kwalificaties voor WK 2010. België speelde toen tegen Spanje, die regerend Europees kampioen waren. Ze speelden toen fantastisch en sindsdien beseffen we wat voor een getalenteerde ploeg dit is.

Wat is je beste herinnering?

De 2-1 tegen de Verenigde Staten op het WK 2014 in Brazilië. Dat was ongelofelijk.

En je slechtste?

Je hebt het vast al vaker gehoord, maar het verlies tegen Wales op het vorige EK. Alleen al daaraan terug denken is pijnlijk..

Wat doe je als België wereldkampioen wordt?

Sam : Ik ga niet in mijn blote door de stad lopen, maar ik ga wel erg hard feesten. Dat staat vast. En wie weet zal ik wat te veel gedronken hebben en toch met minder kleren eindigen dan ik begonnen ben.

Anne-Sophie (23) & Sophie (25)

VICE: Hey meiden, hoe lang supporteren jullie al voor de Rode Duivels?

Sophie: Sinds het vorige WK, dus sinds vier jaar.

Wat is jullie beste herinnering aan de Rode Duivels?

Anne Sophie: Vorig WK was het keer op keer spannend en zijn ze toch tot in de kwartfinale geraakt, dus niet een specifieke herinnering maar gewoon elke keer opnieuw winnen, winnen, winnen.

Heb je een favoriete plek om de match te kijken?

Anne Sophie: Op de oude markt in Leuven is altijd heel veel sfeer. Er wordt ook met bier gegooid telkens er wordt gescoord. Niet dat dit fijn is, maar het zorgt wel voor ambiance.

Heb je ook een slechte herinnering aan het team?

Anne Sophie: Slecht? Dat ze vorig WK de kwartfinale verloren hebben.

Sophie: Voor mij de vorige match tegen Engeland. OERSAAI.

Wie is je favoriete speler ooit en waarom?

Sophie: Mijn favoriet is Simon Mignolet, als tweede keeper mag hij nooit spelen, maar hij komt net als ik uit Sint-Truiden.

Rik (25)

VICE: Vraagje, hoe lang ben je al Rode Duivels-fan?

Rik: Nou ik ben 25 jaar, dus al 25 jaar.

Wat is dan je beste herinnering aan de Rode Duivels?

De wedstrijd tegen de Verenigde Staten op het WK in Brazilië in 2014.

Waar was je dan tijdens die match?

In het jeugdhuis in Sint-Katelijne-Waver, dat is het dorp van waar ik kom en ik zag ze winnen met mijn vrienden van daar.



Wat is je slechtste herinnering aan de Duivels?

De match tegen Wales in de kwartfinale. Eruit tegen Wales. Die zijn er nu niet eens bij. Dat zegt denk ik genoeg.

Over die match hebben we al meer geklaag gehoord. Heb je ook een favoriete speler?

Michy Batshuayi. Kijk maar naar mijn shirt. Hij is een super goede spits en een fantastisch figuur. Iedereen heeft deze week zijn trap tegen de paal en vervolgens tegen zijn eigen hoofd gezien. Hij kan daar zelf mee lachen en dat is gewoon super.

Wat ga je doen als België wereldkampioen wordt.

ALLES. Dan zet ik een tattoo, spring ik in een of andere rivier. Alles.

Victor (24)

VICE: Hey, toffe bril. Hoe lang supporter je de Rode Duivels al?

Victor: Al 24 jaar! Mijn hele leven lang.

Wat is je beste herinnering na 24 jaar Rode Duivels?

De sfeer iedere keer. Dat alle Belgen samen zijn is uitzonderlijk, dat is het beste aan de Rode Duivels. Het geheel, dat is het beste wat je van ze kunt verwachten.

Heb je ook een slechte herinnering ondanks dat je zo groot fan bent?

Ja, het verlies tegen Argentinië in 2014. Dat was een pijnlijk moment. Maar voor de rest, zijn ze echt super.

En wie is je favoriete Duivel?

Wow, heb ik een favoriete speler? Thibaut Courtois, want ik ben ook doelman in het hockey, dus we zijn lotgenoten. Daarom is hij mijn favoriet.

Wat ga je doen als België die wereldtitel haalt?

Dan feest ik de hele zomer lang en dan verzekeren we dat we over twee jaar ook Europees kampioen worden. Dan maken we alles klaar om het grootste feest ooit te lanceren in Brussel.

Gaan ze ook kampioen worden denk je?

Nee, ik denk het niet. Ik weet het. Ik geloof erin.

Lionel (32)

VICE: Hoe lang supporter je al voor de Rode Duivels?

Lionel: Sinds mijn zesde, toen ben ik zelf beginnen voetballen.

Wat je beste herinnering aan de Rode Duivels?

Het zijn er helaas niet enorm veel maar ik herinner me de match tegen Brazilië op het WK van 2002 in Japan en Zuid-Korea. Ook al verloren we, het was mooi om te zien dat de Belgen het Brazilië zo moeilijk maakten.

En de slechtste?

De wedstrijd tegen Wales van twee jaar geleden. We waren de grote favoriet maar maakten het niet waar. Volledig de mist in. .

Wat doe je als we het WK winnen?

Dan scheer ik mijn hoofd kaal. Daar heb ik al om gewed.

Gaan we echt wereldkampioen worden?

Eerlijk gezegd denk ik het niet, maar ik geloof er wel graag in. We maken een kans. Zo’n 20 procent misschien. Het is niet veel, maar het is iets.

Emma, Léon et Maxim (19)

VICE: Sinds wanneer supporteren jullie voor de Rode Duivels?

Emma: Ik pas sinds dit jaar. Ik woon nu vier jaar in Brussel en dus moet ik ze wel steunen. Ik ben echt fan geworden van de ploeg. Ze zijn enorm tof.

Wat is jullie beste moment van de Rode Duivels?

Maxim: De volley van Mertens in de openingswedstrijd tegen Panama was fantastisch.

Léon: Ik vond het doelpunt van Lukaku tegen Tunesië fantastisch.

Wat was het minste moment?

Léon: Sowieso het verlies tegen IJsland tijdens Euro 2016.

Maxim: Nee, dat was tegen Wales …

Léon: Schrap dat maar.

Wat doe je als we wereldkampioen worden?

Maxim: Bier kopen. Ik heb voor 100 euro gewed dat België de finale haalt. Als ze winnen, koop ik met de opbrengst nog meer bier.

Denk je echt dat ze gaan winnen?

Léon: Ik niet echt.

Emma: Nee, maar we moeten er tot op het einde in geloven. Dat is waar supporteren net over gaat.