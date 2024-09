We vroegen sapioseksuelen waar ze opgewonden van worden

Het is best mogelijk dat jij een sapioseksueel bent — iemand die intelligentie de belangrijkste eigenschap vindt in een (seksuele) partner — zonder dat je het weet. De term kreeg pas bekendheid in 2014 toen OKCupid het toevoegde aan zijn lijstje van seksuele voorkeuren. Sindsdien heeft het zich als een lopend vuurtje verspreid over het onlinedatinglandschap, en afgelopen oktober werd de app Sapio (“de intelligente datingapp”) gelanceerd, die specifiek ontwikkeld is voor mensen die opgewonden raken van intellect. Jonge sapioseksuelen komen plotseling in grote getalen uit de kast. Maar hoe moeilijk is het om de ware te vinden in een wereld waarin sapioseksualiteit regelmatig bekritiseerd wordt als puur snobisme? Ik stelde een paar sapioseksuelen wat vragen over hun seksuele voorkeur, en waar ze geil van worden.

Katie, 32 jaar, uit New York

Strateeg bij een investeerder

VICE: Was er een bepaald punt waarop je slimmere mannen aantrekkelijker begon te vinden?

Katie: Tijdens mijn studie, toen ik opeens omringd was door intelligente jongens en me realiseerde dat ik me alleen aangetrokken voelde tot jongens die een pittige discussie in de klas aankonden. Ik heb geprobeerd om met jongens te daten die niet zo snugger maar wel heel knap waren, en ik verveelde me telkens al binnen een week. Een gast waarmee ik drie jaar lang een knipperlichtrelatie had, negeerde me weleens na een date omdat hij dan een algoritme had gevonden dat de ventilator van zijn computer sneller liet blazen of zoiets. Ik vond dat ongelofelijk sexy.

Videos by VICE

Is er een eigenschap die je het meest aantrekkelijk vindt?

Fotografische geheugens vind ik heel erg aantrekkelijk, maar het kan in een relatie ook verschrikkelijk irritant zijn.

Sommige mensen zeggen dat sapioseksuelen gewoon snobs zijn. Wat vind jij daarvan?

Ik denk dat het waar is. Ik ben er ook snobistisch over.

Tanoya, 23 jaar, uit Salt Lake City

Biomedisch onderzoeker





VICE: Wat vind je intellectueel gezien aantrekkelijk?

Tanoya: Ik ben zwart, een vrouw, en ik heb een bachelordiploma in microbiologie. Ik ben geadopteerd, biseksueel en een atheïst die in een extreem religieuze gemeenschap woont. Al die dingen bij elkaar maken het best lastig om relaties te hebben. Sapioseksueel zijn is voor mij de beste manier geweest om deze relaties te vormen, zowel romantisch als platonisch.

Wanneer kwam je erachter dat je sapioseksueel bent?

Ik was achttien en stond buiten het klaslokaal te wachten tot de wetenschapsfilosofieles zou beginnen. Er stond ook een jongen te wachten – hij was nogal schriel. Ik vertelde aan hem dat ik graag een keer in een lab wilde kijken, en hij zei dat hij al een laboratoriumbaan had. Hij vertelde alles over een insect dat op een boom in de Amazone gevonden was, en hoe het zijn baan was om alle verschillende soorten insecten in kaart te brengen. Fysiek gezien was hij niet aantrekkelijk, maar ik begon me wel aangetrokken te voelen tot hem. Op dat moment realiseerde ik me dat ik meer geïnteresseerd ben in gesprekken over wetenschap en dat soort dingen.

Amir, 29 jaar, uit Orange County

Arts





VICE: Waarom identificeer jij jezelf als sapioseksueel?

Amir: Ik ben altijd al gefascineerd geweest door wetenschap en kennis. Ik heb een master en een artsendiploma, en ik ga op dit moment voor mijn businessmaster. Ik hou ervan om te daten met mensen die dezelfde mindset hebben, en waarmee je een goed gesprek kunt voeren.

Er is online een hoop kritiek op sapioseksualiteit — mensen zeggen dat het gewoon een manier is om pretentieus te doen.

Als je iets tegen mensen hebt die hoogopgeleid en slim zijn, zegt dat meer over jou, dan over de slimme mensen die zich aangetrokken voelen tot andere slimme mensen.

Is uiterlijk nog steeds belangrijker voor je?

Uiterlijk is altijd een beginpunt, maar na een gesprek van vijf minuten, kan die interesse volledig verdampen. Oké, het was leuk om je te ontmoeten, denk ik dan, maar ik ga nooit meer met jou praten.

Megan, 29 jaar, uit Grand Rapids

Seksuoloog





VICE: Wanneer had je door dat je je voornamelijk aangetrokken voelt tot intelligentie? Megan: Ik denk dat ik me er echt bewust van werd toen ik mezelf vertelde dat ik moest stoppen met het bed in duiken met een extreem knappe kerel. Het is moeilijk om van goede piemel af te kicken, maar ik voelde gewoon een enorm gebrek aan mentale aantrekkingskracht. De seks was hemels, maar we hadden niets om over te praten.

Wat is het leukste aan daten met iemand die slim is?

Ik hou van het idee dat mijn partner mijn brein prikkelt. Of hij me nou aan het denken zet of gewoon indrukwekkende kennisbommen dropt, dat gevoel voel je door je hele lichaam. Ik hou van gevatte opmerkingen en woordspelingen, of humoristische observaties. Dingen waardoor ik denk: deze gast heeft een goed stel hersens.

Steve, 28 jaar, uit New York

Online datingconsultant





VICE: Wanneer hoorde je de term ‘sapioseksueel’ voor het eerst?

Steve: Ik kwam het voor het eerst tegen op het profiel van een OKCupid-gebruiker in augustus 2012. Ik was enorm onder de indruk van haar profiel, dus was ik benieuwd of die term “sapioseksueel” de duidelijkste verklaring was voor waarom ik haar zo onweerstaanbaar vond. Ik kwam er al snel achter dat veel mensen in mijn topmatches op OKCupid zichzelf identificeerden als sapioseksueel, en dat ik mensen waarmee ik veel gemeen had, makkelijk kon vinden door simpelweg op dat woord te zoeken.

Welke specifieke karaktereigenschappen vind je het opwindendst?

Ik zoek altijd naar mensen met oneindige nieuwsgierigheid en vindingrijkheid. Als je ze in een lege ruimte opsluit, maken ze er een spelletje van.

Mariana, 28 jaar, uit Brooklyn

Psychologiestudent





VICE: Identificeer je je al lang als sapioseksueel?

Mariana: Nee, pas sinds een paar maanden geleden. Het begon allemaal met een paar oudere vrouwelijke familieleden die zeiden dat ik minder kieskeurig moet zijn. Volgens hen kon ik niet verwachten om een man tegen te komen die ik qua uiterlijk aantrekkelijk vind, en die ook nog eens intelligent is. Dat bestond volgens hen niet. Dat was het moment dat ik me realiseerde hoe belangrijk intelligentie en kennis zijn voor mij – dat ik de definitie van een sapioseksueel ben.

En hoe gaat dat in de praktijk?

Heel slecht! Het is niet zo moeilijk om een man te ontmoeten, maar de nieuwigheid raakt er snel af, vooral wanneer je je realiseert dat-ie de helft van de tijd geen idee heeft waar je het over hebt, of er totaal geen interesse in heeft om eens een boek te lezen of iets nieuws te leren.

Hoe belangrijk is uiterlijk voor jou?

O, het is zeker belangrijk. We zijn uiteindelijk allemaal mensen, dus aantrekkingskracht en seksuele verlangens werken voor ons hetzelfde. Het enige verschil is dat het niet op de eerste plaats staat. Iemand die mijn hersens prikkelt is veel begeerlijker dan iemand die alleen maar mijn genitaliën prikkelt.

Mark, 29 jaar, uit Asheville

Werkt in onderzoek & ontwikkeling, sales, en klantenservice





VICE: Wanneer realiseerde je je dat sapioseksualiteit een ding was?

Mark: Pas toen ik het op OKCupid zag. Toen ik het zag, was mijn eerste reactie: “Dat is zo pretentieus!” Maar toen bedacht ik me: als mensen mijn hersens belangrijker vinden dan mijn uiterlijk, krijg ik waarschijnlijk wel meer dates.

Waarom denk je dat er vaak zo’n negatieve reactie is?

Ik denk dat een deel van die woede over sapioseksualiteit ook komt van mensen die flippen over het verdwijnen van de traditionele genderrollen. Daarnaast denk ik dat aangeven dat je sapioseksueel bent ook een positieve manier is om uit te dragen dat je open staat voor mensen die zichzelf niet conventioneel aantrekkelijk vinden.

Vertel je mensen dat je jezelf als sapioseksueel ziet?

Dat doe ik niet, maar ik snap wel waarom anderen dat wel doen. Als het een afknapper voor je is dat iemand zichzelf identificeert als sapioseksueel, dan ben je waarschijnlijk net zo onuitstaanbaar als jij hen vindt.

Zack Baazov, 32 jaar, uit New York

Medische massagetherapeut





Wanneer was de eerste keer dat intelligentie je keuze om iemand te daten beïnvloedde?

Ik moet negentien of twintig geweest zijn. Ik datete een vrij jonge blondine die ik kende van mijn opleiding, en ik was nogal verblind door haar schoonheid. Ik herinner me nog steeds hoe erg ik op haar afknapte toen we aan het discussiëren waren over de aankomende verkiezingen, George W. Bush versus John Kerry. Ze zei dat ze voor Kerry ging stemmen, wat ik prima vond, maar haar redenering was dat ze had gehoord dat de Bush-familie kinderen eet. In eerste instantie dacht ik dat ze het grappig bedoelde — maar nee, ze geloofde daadwerkelijk in die onzin. Vanaf dat moment ben ik niet in staat geweest om een onenightstand te hebben met een vrouw die niet intelligent is, hoe knap ze ook is.

Hoe zou je het type intelligentie waarnaar je specifiek op zoek bent beschrijven?

Ik ben geen academische opleiding genoten, maar ik ben overtuigd van mijn eigen intelligentie. Intelligentie en educatie zijn twee heel verschillende categorieën. Ik heb hoogintelligente zwervers en uitkeringstrekkers ontmoet, en hoogopgeleide randdebielen.