Sommige studenten blijven tijdens hun studie liever in een dorp wonen

De komende tijd lees je op VICE alles over studieschuld, stress, en de vraag of studeren nog de moeite waard is. Lees alle verhalen uit de VICE Student Guide hier.

Dat de woningmarkt voor studenten verschrikkelijk is, hoeven we je onderhand niet meer te vertellen. Het probleem is eigenlijk heel simpel: er zijn gewoon te veel studenten en te weinig kamers. Gelukkig zijn er ook studenten die helemaal niet op kamers hoeven. En waarom zouden ze ook. Waarom zou je na de middelbare school eigenlijk weggaan uit de warme moederschoot, waar de was voor je gedaan wordt, het eten (met groente enzo) ‘s avonds gewoon op tafel staat en je niet in de verleiding wordt gebracht om avond aan avond shotjes jäger te drinken uit de ongewassen navel van een van je medestudenten.



Videos by VICE

We spraken drie studenten die de veilige dorpsomgeving waar ze opgroeiden verkozen boven een dure bezemkast in een studentenstad, en vroegen hen naar de voor- en nadelen van lekker thuis blijven wonen.

Felix (19), woont in Bavel en studeert in Breda

VICE: Hoi Felix, waarom zie je het niet zitten om naar Breda te verhuizen?

Als ik thuis blijf wonen heb ik het op elk vlak eigenlijk beter voor elkaar. Hier is meer ruimte, rust, betere hygiëne en een vaatwasser. En niet te vergeten: het bespaart me een hoop geld.

Wat is er zo fijn aan het wonen in een dorp, en wat juist niet?

Het is erg rustig en vreedzaam om omringd te worden door 65+’ers en natuur. Een nadeel is dat het hier vrij saai is als je niet houdt van jeu-de-boulen met bejaarden of overmatig veel bier drinken in een café vol boeren.

Wat vinden je ouders ervan dat je nog bij ze woont?

Mijn moeder zou me niet kunnen missen thuis, maar mijn stiefvader is de dagen aan het aftellen tot ik uit huis ga.

Hoe lang is het reizen van huis naar je opleiding?

Het is zowel met de bus als met de fiets ongeveer twintig minuten reizen van mijn voordeur tot de hogeschool; erg goed te overzien dus.

Mis je het studentenleven soms niet een beetje?

Soms lijkt het me wel leuk om op kamers te wonen, maar als ik ook maar een moment helder nadenk, kom ik tot de conclusie dat het eigenlijk niets meer dan een dure downgrade zou zijn.

Blijf je voorlopig in Bavel wonen?

Zolang ik studeer blijf ik lekker meeprofiteren van mijn ouderlijk huis, in het comfort van mijn rustige dorpje. Maar daarna verplaats ik me graag naar een stad.

Marc (27), woonde in Boxtel en studeerde in Eindhoven

VICE: Ha Marc, waarom koos je ervoor om niet naar Eindhoven te verhuizen, en bleef je in Boxtel wonen?

Het is sowieso vrij dichtbij en er is een goede ov-aansluiting – met de trein duurt het maar een kwartiertje. Ik had m’n studie er natuurlijk wel een beetje op uitgekozen, maar ik ben ook gewoon een beetje lui aangelegd. Ik vond het wel makkelijk om de gemakken van thuis te hebben, bijvoorbeeld met het koken en de was doen.

Had je in Eindhoven dan wel een beetje een studentenleven?

Ja, ik heb daar zeker wel een goede vriendengroep gehad waar we mee afspraken en mee op feestjes kwamen van de studievereniging. Maar van die groep was ik dan wel een van de minst actieve deelnemers.

In het vierde jaar zaten al mijn vrienden in het bestuur van de studievereniging, behalve ik.

Als ik in Eindhoven was gaan wonen, was ik misschien ook onderdeel geweest van het bestuur. Dat is nu nooit gebeurd. Als je in een dorp woont, selecteer je een beetje de leukere feestjes om naartoe te gaan. Alleen de borrel bezocht ik iedere week.

Nam je dan de laatste trein terug na de borrel?

Nou, niet de laatste trein. Het begon meestal om vier uur ’s middags, en dan ging ik vaak rond half zes of zes uur met drie Tripels achter m’n kiezen weer naar huis. Ik bleef ook weleens bij iemand slapen in Eindhoven, maar dat word je na een tijdje ook wel een beetje zat.

Wat vond je zo leuk aan Boxtel?

Vooral dat ik er ben opgegroeid. Ik had daar mijn schoolvrienden, mijn familie en mijn vriendin. Het dorp op zich was niet zo fantastisch. Als ik in Veendam was opgegroeid, had ik dat waarschijnlijk ook leuk gevonden. Boxtel zelf is niet zo spectaculair.

Heb je achteraf spijt van je keuze?

In Boxtel heb ik het altijd wel prima gehad. Ik had al een vriendin voordat mijn studie begon. Als dat niet zo was, zou ik er ook belang bij hebben om echt het studentenleven in te gaan, om nieuwe mensen te ontmoeten en zo. Nu is dat in Eindhoven sowieso wat lastiger, door de Technische Universiteit. Als je specifiek op zoek bent naar vrouwen, valt Eindhoven in vergelijking met andere studentensteden wel een beetje tegen.

Als je bij studievrienden op kamers kwam, had je dan niet het gevoel dat je ook op jezelf wilde wonen?

Ik vond het er sowieso altijd een beetje vies uitzien. Die keukens die je moet delen – dat miste ik niet echt, die smerigheid. Aan de andere kant kunnen die mensen allemaal best goed koken. Ik kan nog steeds amper een ei bakken. Je wordt er wel zelfstandiger van. Dat heb ik misschien een beetje gemist.

Laura (23), woonde in Driehuizen en studeerde in Amsterdam

VICE: Hoi, waarom koos je ervoor om in Driehuizen te blijven?

In het begin was ik er gewoon nog niet aan toe om uit huis te gaan en vond ik het prima om bij mijn ouders te wonen. Tegen het einde van mijn bachelor wist ik al dat ik een halfjaar naar het buitenland wilde, dus bleef ik thuis wonen zodat ik hiervoor kon sparen.

Hoe lang was het reizen van deur tot deur?

Best lang, anderhalf uur.

Over Driehuizen staat op Wikipedia : “ In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden staan er meer dan drie huizen. Het zijn er namelijk 28 als je Klokkenmakerij Coby meetelt.” Dat is niet zoveel. Was het niet gek om in zo’n klein dorp te wonen, terwijl je in de hoofdstad studeerde?

Ik vond die afwisseling juist fijn. In Driehuizen is het heel kalm, dus kan je goed tot rust komen na een drukke dag. Het was zeker wel een groot contrast, maar omdat ik in de binnenstad van Amsterdam studeerde, vond ik het juist wel fijn dat het thuis niet zo druk was als daar.

Miste je soms typische studentendingen doordat je in een dorp woonde?

Zeker! Ik heb tijdens mij bachelor niet echt een studentenleven gehad. Doordeweeks ging ik bijvoorbeeld niet stappen of even snel bij iemand langs, dus zat ik ’s avonds eigenlijk altijd thuis.

Inmiddels woon en studeer je in Utrecht. Heb je nu een heel ander soort ‘studentenervaring’?

Ja, nu ik in Utrecht woon is dat heel anders, zo ga ik doordeweeks bijvoorbeeld salsadansen. Echt een studentenleven zou ik het niet noemen. Ik ga niet mega vaak stappen of drinken, maar ik ben wel vaak op pad. Alles is nu zo dichtbij, waardoor ik sneller naar een salsafeestje of langs vrienden ga.

Tijdens je bachelor kwam je soms met de auto naar studiefeesten toe. Vond je het niet vervelend dat je daardoor bijvoorbeeld niet kon drinken?

Het was eigenlijk wel fijn, omdat ik dan lekker snel thuis was vergeleken met het openbaar vervoer. En ik drink sowieso niet veel, dus ook dat was geen probleem. Het lastigste was vooral dat je fit en wakker genoeg moest zijn om nog terug te rijden.

Je liet studievrienden voor je verjaardag eens naar Driehuizen komen. Dat was logistiek gezien nog best wat regelwerk, aangezien er geen bushalte in Driehuizen is.

Het was altijd nog maar de vraag of mensen echt langskwamen. Ik zou het ook goed begrijpen als mensen het te ver vonden. Maar als ze er waren, maakte dat het wel extra leuk. Het was sowieso een hele fijne plek om je verjaardag te vieren, met genoeg ruimte.

Je hebt wel een keer gehospiteerd in Amsterdam. Waarom bleef je uiteindelijk toch in Driehuizen wonen?

Ik voelde me helemaal niet comfortabel in dat huis. Het was er zo onhygiënisch, en de kamer was oud en vies.

Blijf je vanaf nu altijd in een stad wonen, of denk je eraan ooit terug te keren naar Driehuizen?

Ik zou voorlopig graag nog even in de stad blijven, het is zo fijn dat alles nu dichtbij is. Maar de rust en natuur zijn ook heel belangrijk voor me. Misschien zou ik uiteindelijk wel dicht bij een stad willen wonen, maar niet erin. Driehuizen zal het dan waarschijnlijk niet worden.