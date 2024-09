We zwommen door stapels obscuur Nederlands vinyl met 751

Om obscure en vergeten platen te luisteren hoef je tegenwoordig niet meer je handen vuil te maken in stoffige platenzaken. Labels als Rush Hour en Jiwa Jiwa brengen namelijk reissues uit, zodat je met gemak Indonesische boogie, Surinaamse funk en Japanse reggae kunt luisteren. Zeldzame muziek krijgt daarmee eindelijk de aandacht die het verdient en je kast staat lekker vol met platen van over de hele wereld. Maar over Nederlandse obscure muziek uit het verleden hoor je weinig.

Het Amsterdamse label Music From Memory kwam onlangs met een EP van de Nederlandse discozanger Richenel, die (geheel onterecht) bijna vergeten was. Je zou niet direct denken dat deze funky liedjes – die hier en daar klinken als demo’s van Prince – hun oorsprong vinden in Nederland. Jelle Hamstra, ook bekend als dj 751, is een van de mensen achter Music From Memory. Daarnaast werkt hij bij Young Marco’s label Safe Trip, bij Red Light Records en doet hij licentiewerk voor de Selectors-compilaties van Dekmantel. Om meer te weten te komen over de reissuecultuur ging ik bij hem thuis op bezoek, om naar zijn favoriete Nederlandse rariteiten te luisterden.

