Wie waren er zo moedig om gisteren nog naar het concert van Drake te gaan?

Drake haalde maandagnacht het internationale nieuws door niet op te komen dagen bij zijn show in de Ziggo Dome. Volgens een zeer dappere woordvoerder van MOJO, die het slechte nieuws moest brengen in een zaal vol teleurgestelde fans, was de artiest ziek. Veel van de mensen die een ticket hadden gekocht werden kort daarna nog pissiger, omdat het gerucht de rondte deed dat hij niet kon optreden omdat hij te stoned was. Drizzy had de dag erna nog een show gepland in de Ziggo Dome, dus was het voor de mensen die daar een kaartje voor hadden gekocht spannend of hij nu wel zou komen opdagen. In de rij van die show vroegen we de fans wat er volgens hen nou echt is gebeurd op maandag en of ze denken dat hij voor hen wel een show gaat spelen.

Oly (21) en Elias (21) uit Finland

Wat denken jullie dat er maandag is gebeurd met Drake?

Oly: Het is best geloofwaardig dat-ie te veel wiet heeft gerookt. Hij lijkt mij een beetje een softie.

Videos by VICE

Vind je hem soft? Ben je wel fan van hem?

Tegelijk: Natuurlijk!

Elias: We komen helemaal uit Finland om hem te zien, dus ja, we zijn wel fans.

Lees verder op Noisey.