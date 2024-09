Will Smith speelt na lange tijd weer ‘Miami’ en doet dat in Miami

Will Smith. Goeie Willie. Goeie ouwe Willie Smith. Zo nu en dan onderbreekt hij zijn werk als maker van emotioneel verpletterende films om ons eraan te herinneren dat hij ook nog altijd mag worden aangesproken als de Fresh Prince: de grappenmaker, rapper en broeder van ons allemaal. Het is al een tijdje duidelijk dat hij zich opnieuw van zijn andere kant wil laten zien. Sinds vorig jaar geeft hij ‘spontane’ optredens in zowat elke Amerikaanse talkshow, komt hij voor op een remix van Fiesta van de Colombiaanse act Bomba Bomba Estéreo en werkte hij samen met Kanye West. Hij zat een week met hem in de studio, vertelde Smith tegen Ryan Seacrest. “Om de boel weer een beetje soepel te krijgen.”

Dat alles nog helemaal soepeltjes en gesmeerd gaat, blijkt wel als we de beelden bekijken waarop Smith de eerste bars van Miami spit. Het is jaren geleden dat hij met het nummer optrad, maar een block party van Warner Bros. in Miami leek hem een prima aanleiding om iedereen weer eens welkom in Miami te heten.

Het optreden duurt slechts een minuut, toch valt er van alles over te vertellen. Zo zit hij in het begin behoorlijk naast de beat, maar geen nood, hij herpakt zich snel. Zijn co-stars Margot Robbie, Karen Fukuhara en Jay Hernandez dansen gezellig mee terwijl hij de line spit “Nothin’ less than ill when we dress to kill/ And every time the ladies pass they be like ‘Hi Will!’”, en hij kleedt zich tegenwoordig exact als Carlton. Bekijk de opname hieronder en omarm de terugkomst van de prins van rap.