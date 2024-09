Workaholics: Matty Matheson maakt een lekker Chinees kippetje klaar

In onze nieuwe serie Workaholics nodigen we chefs, barmannen en andere personen in de wereld van eten en drinken uit om tips te geven over hoe je snel een creatieve maaltijd in elkaar knutselt na werk. Elk gerecht in Workaholics duurt minder dan 30 minuten om te maken, zonder op smaak in te leveren – dit zijn heerlijke gerechten voor drukke mensen die ook nog eens over goede smaak beschikken.

Matty Matheson is een van de drukste mensen die we kennen. Hij heeft sinds 2010 zijn restaurant Parts & Labour in Toronto, is de host van de beste show op televisie, en heeft daarnaast hij nog een vrouw en een spiksplinternieuw kind om voor te zorgen. Het is niet nodig om te zeggen dat Matty vaak een makkelijk maaltje haalt. Maar met speciale gelegenheden kookt hij thuis. Zolang het maar snel en makkelijk is om te maken.

Een van deze speciale gelegenheden was de geboorte van zijn zoontje. Matty maakte een lekker kippetje voor zijn vrouw toen ze thuiskwam met hun pasgeboren zoon.

Toen Matty langskwam, vroegen we hem om dat gerecht voor ons te maken met de ingrediënten uit onze moestuin op het dak. Hij stemde gretig in.

Matty kwam binnen, gewapend met de hoofdingrediënten van het gerecht: kip, bouillon, witte rijst en gember.

Uit onze tuin haalde hij wat kruiden, bloemen en een hoop chilipepers.

Het recept is geïnspireerd op een traditioneel gerecht afkomstig van het Chinese eiland Hainan. Het is de ultieme oefening in efficiënt koken. Terwijl Matty de kruiden sneed, had hij de rijst al aan de kook met de kippenbouillon, en de hele kip stomend in een pot.

De kip kwam er in minder dan een half uur perfect gaar uit. Het stomen zorgt ervoor dat het vlees delicaat en sappig blijft.

Matty pakte de gesneden komkommer, dropplant, champagneblad, chilipepers en koriander, en husselde ze door elkaar met wat limoen, zout en olie. Daarnaast mixte hij ook wat olijfolie met rode gember en lenteuitjes. Toen kwam het leukste deel: het samenvoegen.

Hij garneert het bord met wat sesamzaadjes en bloemen, en zo hebben we binnen een half uur het ultieme troostvoedsel. Perfect voor als je net een baby hebt gekregen.