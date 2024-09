Young Marco’s spirituele nieuwe liedjes zorgen dat je één wordt met het universum

Steek lekker een wierookje aan, ga in de lotushouding zitten, sluit je ogen en zeg zachtjes ‘ohmmmmmmmmm’ voor deze hemelse nieuwe muziek van Young Marco met Jan Schulte alias Wolf Müller. Drie jaar geleden speelden ze voor het eerst live samen als Young Wolf, nu hebben ze samen de plaat Kabuki gemaakt, die op 26 december verschijnt via Themes For Great Cities.

De spirituele versie van Kabuki is zo ontspannend dat al je chakra’s moeiteloos beginnen te vibreren op de Schumann-resonantie en je pijnappelklier als vanzelf ontkalkt, zodat je met je derde oog open kan genieten van de hemelse synthpads, spacey melodieën en geruststellende gefluister. Zet ‘m maar gewoon aan, dan glijdt alle stress van je af, en word je één met het universum.

De rituele versie is meer percussief, en bijna komisch met een hyperactieve mondharp, tamboerijngerammel en bezeten gehijg. Het zou de soundtrack voor een Wes Anderson-film kunnen zijn. De plaat is vernoemd naar traditioneel Japans theater, dus je kunt prima een kabuki-filmpje opzetten met het geluid uit bij wijze van videoclip.

Sowieso is Young Marco lekker bezig: vorige week kondigde hij ook al aan dat zijn Selectors-verzamelaar op 27 februari verschijnt op Dekmantel.