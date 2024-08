Een aantal weken geleden begon Elon Musk online vlammenwerpers te verkopen om geld in te zamelen voor zijn infrastructuurproject Boring Company. Deze spuwers van hellevuur zijn hot. Het duurde slechts vier dagen om er 20.000 te verkopen voor 400 euro per stuk.

Ondanks dat de officiële versie van Musk is uitverkocht, weerhoudt het mensen er niet van om ze zelf te bouwen.

Een van deze onverschrokken pyromanen, youtuber Jason Salerno, uploadde eerder deze maand zijn Boring Company-kloon. Salerno heeft zijn vlammenwerper gemaakt van een airsoft-pistool, een propaanfakkel, een propaantank, een slang en een bidonhouder die hij van een nietsvermoedende fiets heeft gesloopt.

De maker begon met het strippen van het witte airsoft-pistool en verwijderde alle schietmechanismen. Vervolgens moest hij de brander aanpassen zodat-ie in de handgreep van het plastic pistool paste. Vervolgens voegde hij alle onderdelen weer samen om de plastic erwtenschieter te transformeren in een vuurspuwend monster. En om het helemaal echt te laten lijken stencilde hij het logo van Boring Company ook op de zijkant van het wapen.

Salerno heeft nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar van Motherboard.

Redittor rainman95135 raakte geïnspireerd door de video van Salerno en dook zijn schuur in om een eigen vlammenmonster te maken. Op Reddit zei rainman95135 dat de onderdelen voor zijn vlammenwerper 170 euro hadden gekost.

Het is niet zo verrassend dat er wat kritiek is op de vlammenwerpers van Musk. Als reactie hierop hebben een aantal New Yorkse politici wetsvoorstel HR 4901 klaarliggen (ook wel bekend als de “Flamethrowers? Really? Act”). Dat voorstel moet vlammenwerpers verbieden die verder dan 1,80 meter kunnen schieten. Die “vlammenwerpers zouden als machinegeweren moeten worden gezien.” De politici definiëren een vlammenwerper als volgt:

“Alle hulpmiddelen die ontworpen zijn om een brandbare stof meer dan 1,80 meter af te vuren.”

Maar het lijkt er dus op dat iedereen met een beetje creativiteit een vlammenwerper kan maken – en ook nog eens voor 270 euro minder dan waarvoor Musk ze verkoopt. Voor zover we weten heeft nog niemand z’n huis af laten branden door een van deze dingen.