Yung Lean graaft zijn eigen graf in ‘Miami Ultras’

Het is moeilijk om te zeggen wat er precies gebeurt in Yung Leans nieuwe video voor Miami Ultras, maar als je ooit de film The Survivalist hebt gezien (die zich afspeelt in een post-apocalyptisch bos en dingen toont als graven die worden gegraven, houthakken en bijna sterven) dan weet je ongeveer wat je mag verwachten. Alleen zit hier rap in natuurlijk, en ziekenhuisaccessoires. ‘I miss some places, I wish we lived on another earth, you think you hate me, I know that it hurts’ rapt de droevige Zweedse jongen terwijl hij met een neonbroek in een berg bladeren staat. Net daarvoor zong hij ‘burn, burn, burn, my turn, turn, turn, burn, burn, burn, my turn, turn, turn’ tegen een depressieve hond. In het begin hangt Lean vaak rond in een mooie bloemenjurk, maar op het einde is hij omgekleurd in een soort metallic grijs. Check de video (die geregisseerd werd door Marcus Söderlund en Lean zelf) hieronder: