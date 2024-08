Deze zelfrijdende DeLorean is gemaakt om alleen maar te driften

De DeLorean DMC-12 kreeg een welverdiende ereplaats in de filmgeschiedenis als de tijdmachine van Doc Brown in de Back to the Future-trilogie. Nu heeft het Dynamic Design-laboratorium van de universiteit van Stanford de iconische auto nieuw leven ingeblazen door er een zelfrijdende elektrische versie van te maken. Em dat ding is ontworpen om er keihard mee te driften.

De ‘Multiple Actuator Research Test bed for Yaw control’ noemen ze hem. Heel toevallig is de afkorting ook MARTY. En in een video die afgelopen maandag online kwam, kun je zien hoe goed dat ding een parcour flink aan stukken kan scheuren.

De auto werd ontworpen door ingenieur Chris Gerdes en bestuurd door zijn student Jonathan Goh. MARTY is een DeLorean uit 1981 waar een 21ste eeuwse twist aan is gegeven. Gerdes en zijn studenten verwisselden de ouderwetse benzinemotor met een aangepast elektrisch systeem dat gemaakt werd door Renovo Motors. Een echte superauto dus.

MARTY is niet alleen een sick wagentje om strepen me op het asfalt achter te laten, maar de wetenschap heeft er ook echt iets aan. De auto wordt gebruikt om de zelfrijdende software op de weg te testen onder extreme omstandigheden, zoals snel moeten uitwijken, om een obstakel heen rijden en de controle houden als hij begint te slippen. Natuurlijk is dit allemaal gewoon een mooi excuus om voor de lol lekker wat capriolen uit te halen. Volgens de website van het laboratorium is z’n signature truukje ook om “een ononderbroken cirkel te slippen tijdens een dikke drift.”

Driften geeft onderzoekers de kans om de precieze controle van auto’s te bestuderen en te kijken hoe zelfrijdende voertuigen op menselijke bestuurders reageren. Eén van de doelen van het team is om de auto met een professionele coureur te laten driften tijdens een wedstrijd.

“Wij beelden ons geen toekomst in waarin elke normale personenauto het dagelijkse woon-werkverkeer met rokende banden doet, maar we willen wel dat geautomatiseerde voertuigen de subtiele aanwijzingen van bestuurders kunnen ontcijferen en hieruit op kunnen maken hoe ze moeten rijden onder alle omstandigheden,” zegt Gerdes in een persbericht. “Driften is een stijlvolle manier om deze grotere vragen te bestuderen.”

Hoewel de auto geen flux capacitor heeft, krijgt hij wel bonuspunten voor de achtvormige circuits die te zien zijn in de nieuwe video. Dat is natuurlijk een verwijzing naar de 88 mijl per uur (141 kilometer per uur) die de DeLorean in Back To The Future moet rijden om te kunnen tijdreizen.

MARTY is natuurlijk geweldig goed in lussen slippen, maar we hoeven niet bang te zijn dat er gekke tijdlussen ontstaan zoals in films. Of dat zo blijft, valt nog maar te bezien.

