Zelfs ‘Sandstorm’ kan de kracht van een hydraulische pers niet weerstaan

Op dit moment zijn de twee populairste video’s op het youtubekanaal Hydraulic Press Channel – dat 1.748.462 abonnees heeft – ‘Can you fold paper more than 7 times with hydraulic press’ en ‘Crushing diamond with hydraulic press’. Daar kan weleens snel verandering in komen, want het Finse kanaal heeft nu een video geüpload met de titel ‘Crushing Hi-fi Speakers and SANDSTORM with Hydraulic Press, feat. Darude’. (Darude is overigens ook een Fin en je spreekt zijn naam eigenlijk uit als Da-ru-dé, met de klemtoon op de laatste e, volgens een Fins meisje dat ik ooit sprak).



Je kan wel raden wat er in de video te zien is. Darude speelt zijn hit Sandstorm af, en het klinkt geweldig dankzij de hi-fi-speakers, tot de hele boel aan gort wordt geplet door de hydraulische pers. Later wordt er nog een computer kapot geperst. Wat een mooie wereld leven we toch in.