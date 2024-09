Zes kunstdingen om dit weekend voor uit je hol te kruipen

Enschede gaat er weer voor. Homage to Nervous Systems gaat in op de allesverslindende macht van big data, en wat die in de toekomst voor ons gaat betekenen. Zo heb je bijvoorbeeld Robin Alysha Clemens (hierboven), die foto’s maakte van een stel protestanten dat vecht voor hun recht op anonimiteit (vandaar de maskers). Ook is daar Dries Depoorter met een kunstproject over Tinder en Linkedin, en de kloof die zich tussen die twee bevindt, terwijl ze wél allebei min of meer openbaar op het internet staan. Dit en meer, in Tetem in Enschede dit weekend.

Waar: Tetem, Enschede

Wanneer: Sinds afgelopen donderdag t/m 26 maart

Fotografe Desiree Dolron geniet internationale bekendheid. Ze exposeerde eerder al in New York bijvoorbeeld. Een van haar beroemdste series is Xteriors, waarvan je hierboven een foto ziet. Door haar modellen in een soort mysterieuze Rembrandt-plooi te trekken, krijgen de beelden een bepaalde klassieke rust. Bijna als een soort schilderij. Singer Laren exposeert dit weekend een aantal nog nooit vertoonde videowerken van Dolron, naast diverse fotoseries. Een uitgelezen moment om even, voor ’t eggie, in die diepe vijver-oogjes van deze dame hierboven te staren.

Waar: Singer Laren, Laren

Wanneer: Sinds afgelopen woensdag t/m 17 mei

In Framer Framed vind je dit weekend een expositie over politieke kunst, waarbij de focus vooral ligt op kunstenaars die hun kijkers weten te misleiden. Precies zoals sommige sluwe politici dat ook doen, en precies zoals sommige mediabedrijven dat ook deden met hun nepnieuws tijdens de verkiezingen (waarvan ik soms stiekem nog even huilen moet ☹ ). De kunst in deze expo sluit daar op aan en pakt uit met kunstenaars die meester zijn in de verleiding, expert van de valkuil, en heerser over de trucage.

Waar: Framer Framed, Amsterdam

Wanneer: Sinds gister t/m 5 maart

Foto door Jan Hoek, via

Jan Hoek en Boris Mikhailov zijn beide topfotografen die het leven op rauwe manier vast weten te leggen. Vanaf dit weekend vind je in Galerie Ronmandos een top tien van Hoeks werk (waarvan je er een hierboven ziet), en een selectie foto’s uit twee van Mikhailovs series. De twee fotografen gaan niet voor niets al een tijdje mee en hun beider liefde voor mensen van over de hele wereld komt in deze combo-expo misschien wel erg passend naar buiten. Vandaar dat ♥︎’tje natuurlijk ook.

Waar: Galerie Ronmandos, Amsterdam

Wanneer: Sinds vandaag t/m 18 februari

Screenshot van Aukje Dekkers Instagram, via

Kunstenaar Aukje Dekker is een verhaal apart. Met haar kunst bevraagt ze kunst zelf, en misschien wel het allerbelangrijkste in kunst: het auteurschap. In een van haar ‘projecten’ bijvoorbeeld bleef ze een schilderij doorverkopen, terwijl elke eigenaar een eigen idee mocht leveren voor het kunstwerk. Een paar kopers en hun resultaat zie je hierboven. Vraag rijst: wiens eigendom is het werk? Dekkers? Of toch de kopers? Ga vandaag naar haar expositie, en je zult meer van dit soort vragen om je oren krijgen. Tijdens de opening komen er zelfs bands optreden. Gaan dus.

Waar: Galerie Gabriel Rolt, Amsterdam

Wanneer: Vanaf vandaag 17:00 (opening) t/m 25 februari

Volgens de eventpagina is Future Petroleum van Annika Kappner, and I quote, “een audiovisuele performatieve setting die het publiek uitnodigt de zintuigen op scherp te zetten in een subtiele explosie van beeld, geluid, geur en smaak.” En vooral die laatste twee brachten mij binnen. Dat klinkt toch gaaf? Er is weinig kunst met geur en smaak. Dit in combinatie met dat intrigerende beeld hierboven zorgen ervoor dat m’n interesse gewekt is, en dat het event in dit artikeltje staat. Helaas snap ik van de rest van het tekstje op de website geen snars, dus dit is alles wat ik jullie geven kan. Als je het zelf wil proberen, hier is de link. Sorry jongens, ik ben ook maar een mens.

Waar: Nieuw Dakota, Amsterdam

Wanneer: Vanaf morgen 16:00 (opening) t/m 5 februari