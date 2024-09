Zeven kunstdingen voor het weekend, omdat vijf niet genoeg was

Een stel getatoëerde vissen, gezellig naast elkaar bungelend achter glas. Gaaf toch? De expositie wil aandacht vragen voor een nieuwe Europese wetgeving die duurzamer vissen een realiteit moet gaan maken, en zoals ze er nu bij hangen gaat dat wel lukken, denken wij.

Waar: Mediamatic, Amsterdam

Wanneer: Sinds gister t/m 31 december

Tijdens ‘l’Uomo Volante’ zal kunstenaar Marinus Boezem zichzelf hoog in de lucht laten hangen, terwijl hij daarvoor een spiegel aan de andere kant van het touw gebruikt als tegenbalans. Op een gegeven moment zal de spiegel op de grond gegooid worden en in splinters uiteenspatten. Dit is natuurgeweld waar je bij wil zijn.

Waar: Oude Kerk, Amsterdam

Wanneer: Vandaag om 14:00

Fotograaf Josje Priester vroeg jongeren die gevlucht zijn om hun nieuwe leven in Nederland vast te leggen via een cameraatje in frisdrankblikjes. Precies zoals dat vroeger ook gebeurde toen blikjesfotografie nog een ding was. Complimentje van mij aan Priester: de ‘Can’ in Can you see me. Snap je? Van kan je me zien en blikje, can dus? Oké laat maar…

Waar: Melkweg, Amsterdam

Wanneer: Sinds afgelopen woensdag t/m 12 februari

Maarten van Schaik zegt dat hij voor deze serie eens goed ging nadenken wat hem nou eigenlijk boeide in zijn eigen foto’s, om te kijken of hij daar een rode draad in kon ontdekken. ‘Anonimiteit en eenzaamheid’ bleek het antwoord en in Anonymous Contacts krijgen wij de kans zijn aller-alleenste, meest verstilde en poëtische foto’s te aanschouwen.

Waar: Cloud Gallery, Amsterdam

Wanneer: Sinds 16 december 2016 t/m 25 januari 2017

De titel geeft het al een beetje aan. Wij mensen gaan kapot, aan andere mensen, aan de tijd, aan onze omgeving. Aan van alles. Maar de groep die het soms extra zwaar heeft zijn soldaten. Soms worden ze op missies blootgesteld aan dingen die ze later liever zouden vergeten. Claire Felicie maakte een fotoserie waarin ze deze ex-veteranen op ontwapenende manier vastlegde.

Waar: Museum de Fundatie, Zwolle

Wanneer: Sinds 1 oktober 2016 t/m 15 januari 2017

Van deze expositie heb ik geen idee hoe goed het wordt, omdat de beelden die getoond worden nog vaag zijn. Maar wat ik weet is dat het een selectie is van werk van studenten van deAKV | St. Joost, en voor deze expo werkten ze samen aan een stel kunstwerken dat zich richt op interactie met het publiek. Misschien een mooi momentje om deze mensen een kans te geven.

Waar: V2, Rotterdam

Wanneer: Sinds gister t/m morgen

L.A. Raeven maakte een film over een groep jonge androgyne jongeren, en hoe deze zich voortbeweegt in een samenleving die zich op dit moment nog niet echt raad weet met hen. Het algehele thema van de film is de maakbaarheid van het menselijk lichaam, en wat voor grenzen daar misschien aan gesteld zouden moeten worden. Als je in de buurt bent, wip even langs wil je. Kan iedereen wat van leren.

Waar: Museum Arnhem, Arnhem

Wanneer: Vanaf morgen t/m 5 maart