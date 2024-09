Zie hoe een Duits symfonisch orkest het geluid van curryworst nadoet

Heb je je ooit weleens afgevraagd hoe een curryworst klinkt? Misschien wel. Misschien ook niet. In elk geval: een orkest uit Berlijn heeft een ode gemaakt aan deze kruidige delicatesse.

Het Konzerthausorchester Berlin heeft een video gemaakt waarin ze het bereiden van een curryworst vangen in geluid. In het filmpje zie je bijvoorbeeld beelden van worsten die gesneden worden, waar de muzikanten vervolgens het geluid bij maken. De beelden zijn geschoten in curryworstkiosk Curry 36 in de Berlijnse buurt Kreuzberg.

Konzerthausorchester Berlin zegt dat dit de eerste video is uit een reeks die de stad Berlijn zal eren. Dan is de curryworst inderdaad geen gek begin.