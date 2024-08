Zo eet je als een personage in Star Wars

Hoewel eten nooit een hoofdrol heeft gespeeld in Star Wars, zijn de karakters, plekken en dieren wel in staat om de fantasie van chefs op hol te doen slaan. Dat gebeurde bij Werner Drent. Als kok en fan fantaseerde hij erop los met buitenaardse ingrediënten en schudde daarvan een aantal aardse varianten uit zijn mouw. Zo maakte hij gumbo, een slakkenstoofpotje, blauwe koekjes, een kaassoep met croutons en een stoofpotje met kokkels. Alle gerechten stonden ooit op de kaart in het eetcafé van Dexter Jettster, de goeie vriend van Obi Wan Kenobi.

Het eerste gerecht is Ranats Cheese Soup met Hocekureem Seasalt Croutons voor de vegetarische Jedi. De kaassoep is geïnspireerd op de Ranat, een knaagdier dat bijna uitstierf door het toedoen van mensen. De croutons zijn vernoemd naar de Hocekureemzee waar het gebruikte zout uit komt.

Ranats Cheese Soup met Hocekureem Croutons. Alle foto’s door Rebecca Camphens.

De soep is simpel: neem wat ongezouten roomboter, een ui, bloem, koffieroom, bouillon, oude kaas, peper en zout en een paar druppels Worcestershiresaus. Smelt de boter in een pan en fruit de ui glazig. Roer de bloem erdoor en voeg in kleine beetjes de bouillon toe. Blijf tussendoor goed roeren tot je een glad geheel hebt. Als het een paar minuutjes heeft staan koken, haal je de pan van het vuur en voeg je de kaas, de koffieroom, de Worcestershiresaus en peper en zout toe.

Wat is een soep zonder croutons? Voor de Hocekureemcroutons neem je wat oud geworden, donker meergranenbrood. Doordat hier minder vocht in zit worden de croutons sneller droog. Verwarm de oven voor op 130 graden en snij het brood in de vorm van croutons. Leg de stukjes tien minuutjes in de oven en geef ze daarna de juiste smaak door ze te besprenkelen met olijfolie en zeezout.

Het volgende gerecht is de Spicy Gargon Gumbo. De kruiden in de Gumbo zijn afkomstig uit een kluis op planeet Gargon, en laat Han Solo nou de gene zijn die deze kruiden gestolen heeft.

Spicy Gargon Gumbo, met wat spruitjes voor een extra bite.

Omdat een stoofpot goed vult, staat er nog een op het menu van Dexter: de Apple Slug Stew. Dit is een stoofpot met uien, specerijen, een rare wortel en natuurlijk Apple Slugs, een soort geleedpotige beestjes. “Ik heb gekozen voor slakken, dat vond ik er wel echt bij passen,” vertelt Werner. De wortels zijn schorseneren geworden. “Die lijken wel een beetje op wortels van een andere planeet.”

De Apple Slug Stew, een stofpotje met een rare wortel en slakken.

Voor de mensen die niet van slakken houden, is er de Nyork Chowder. Nyorks zijn een soort schelpdieren, dus de keus viel snel op kokkels, die je gewoon in onze eigen Noordzee vindt. De rest van de stoofpot bestaat uit onder andere uien, pompoen en selderij.

Dit stoofpotje is de Nyork Chowder.

Koekjes en een lekker glaasje melk zijn een prima toetje. In drinken ze Banthamelk, ofwel: blauwe melk. De melk komt van een vrouwelijke Bantha, is blauw en lekker verfrissend. Ze maken er ook yoghurt van of koekjes mee. Werner: “Ik heb sojamelk gebruikt, want in Star Wars hebben ze geen koeien, dus koemelk was geen optie. Voor de kleur heb ik wat kleurstof toegevoegd.”

Blue Buttermilk Cookies.

Blue Milk, op aarde gemaakt van sojamelk met een beetje kleurstof en rozenwater.

Om zelf blauwe melk te maken neem je een pak vanille sojamelk waar je een paar druppels blauwe kleurstof aan toevoegt, een beetje rozenwater en één lepel suiker. Schud alles goed door elkaar en serveer direct. Deze melk kun je als basis voor koekjes gebruiken.

Trek gekregen? Vanaf 13 december kun je met je eigen ogen gaan zien welke nieuwe soorten groente, fruit en dieren de makers ons écht gaan voorschotelen, en vooruit: hoe de Jedi hun magie weer gaat uitoefenen. Tot die tijd ben je hier vast wel even zoet mee.