Zo is het om een aseksuele sekswerker te zijn

Als je aseksueel bent, voel je je niet seksueel aangetrokken tot andere personen. Dat is althans de korte uitleg, want zoals bij elke andere geaardheid is er een heel spectrum aan aseksuelen: je kunt bijvoorbeeld wel fysieke opwinding ervaren zonder seksuele gevoelens, of zelfs een relatie willen hebben, maar in ieder geval draait het erom dat je geen seksuele aantrekkingskracht ervaart.

Het ligt daarom misschien niet enorm voor de hand om sekswerker te worden als je aseksueel bent, maar volgens de 21-jarige Ellie uit Canada is dat eigenlijk helemaal niet zo gek. Ze is het dan ook zelf en geeft webcamshows onder de naam Ellie Next Door.

Ze vertelde ons hoe ze haar werk en haar geaardheid combineert.

Ik realiseerde me voor het eerst dat ik aseksueel was toen ik als puber in een museum stond en ik in tegenstelling tot mijn leeftijdgenoten totaal niet stond te zwijmelen bij de Griekse standbeelden. Voor mij waren het gewoon beelden.

In 2013 maakte ik een account aan op Tumblr, waar ik erachter kwam dat aseksualiteit een ding was. Ik had die term nog nooit eerder gehoord, maar wist meteen dat dit precies was wat ik voelde.

Ik word niet per se geil als ik een gast zie die een stijve heeft. Als het een aantrekkelijk persoon zie, zie ik gewoon precies dat: een aantrekkelijk persoon.

Mijn eigen lichaam heb ik ook nooit als iets seksueels gezien, al weet ik dat andere mensen wel zo naar me kunnen kijken. Daar word ik niet per se ongemakkelijk van – ik waardeer het juist dat andere mensen mijn lichaam kunnen waarderen. Ik vind mijn lichaam gewoon mooi en ben blij dat anderen het daarmee eens zijn.

In mei 2019 ging ik op Chaturbate, een platform waarop je live webcamshows kunt kijken. Dat leek me wel leuk. Ik nam een kort filmpje op met een webcam, microfoon en seksspeeltje. Ik kreeg al snel meer volgers: binnen een week verdiende ik al genoeg geld om nieuwe speeltjes te kunnen kopen. En na twee maanden kon ik een auto kopen – niet een Rolls-Royce of zo, maar wel een prima wagen.

Dat was het moment waarop ik besloot om er echt mijn werk van te maken. Ik stopte met mijn baantje als barista en richtte me volledig op het uitbreiden van mijn publiek en verbeteren van mijn video’s.

Om sekswerker te zijn hoef je zelf niemand sexy te vinden. Mensen hebben vaak het idee dat je altijd geil bent, maar dat is natuurlijk onzin, ook als je niet aseksueel bent. Voetballers hebben toch ook niet altijd zin om te voetballen?

Sekswerk is ook gewoon een heel breed veld. Iemand die naaktfoto’s verkoopt op Snapchat kan zichzelf al sekswerker noemen, en dat geldt ook voor cammers, pornosterren of mensen die met klanten afspreken.

Het is altijd fijn om bevestiging te krijgen, maar de meningen van anderen hebben geen invloed op hoe ik naar mezelf kijk. Het boeit me niet zoveel als andere mensen vinden dat mijn haar vies is, dat mijn borsten klein zijn of wat dan ook. Sekswerk is gewoon werk, en de dagelijkse werkzaamheden lijken uiteindelijk best op wat je doet als je een online winkel hebt – alleen verkoop ik mijn lichaam. Ik geniet van mijn werk en weet dat ik het niet voor altijd kan doen. Ik weet niet wat ik daarna ga doen, maar nu is het in ieder geval een prima manier om de rekeningen te betalen. En ik heb een fijn publiek dat me met respect behandelt.

Intimiteit is wel degelijk belangrijk voor me, en als ik een relatie heb ben ik meestal erg aanrakerig. Kussen en knuffelen zijn voor mij erg belangrijke manieren om te laten zien hoe verbonden ik me voel. Met mijn partner dan, want afgezien van relaties ben ik niet zo aanrakerig. Ik vind aanraken iets heel intiems.

Afgezien daarvan zijn er ook zat aseksuele mensen die seks hebben om hun partner een pleziertje te doen. Zelf ben ik ook vrij toegeeflijk op dat vlak. Ik vind het fijn om de ander te laten genieten en seks is ook gewoon een manier waarop ik mijn liefde voor iemand kan uiten. Seks speelt meestal geen grote rol in mijn relaties, maar ik weet hoe belangrijk het voor de ander kan zijn, dus we maken er altijd wel wat van.

Ik heb nooit eerder met een andere sekswerker gewerkt, maar dat zou me wel leuk lijken – ook als er wat meer bij komt kijken dan zelfbevrediging. Naast OnlyFans en Reddit ben ik actief op NiteFlirt, een sekslijn waar ik vooral wat oudere klanten heb. Die vind ik ook wel fijner, omdat ze het niet zo raar vinden als er haar uit mijn oksels groeit. In mijn ervaring accepteren oudere mannen dat wat makkelijker, en zijn ze ook wat minder lomp.

Niet al mijn vrienden en familieleden weten ervan, maar ik verberg het ook niet per se. Het is gewoon nooit zo ter sprake gekomen, en ik heb het idee om ‘uit de kast te komen’ ook altijd gek gevonden. Daar worstelen wel meer aseksuelen mee. Het is iets heel persoonlijks, maar tegelijkertijd ook helemaal niet zo relevant voor het dagelijks leven. Het zegt niets over wie ik ben. Als ik in een situatie zou zitten waarin het heel logisch zou zijn om het te delen, zou ik dat wel doen, maar ik voel niet zozeer de behoefte om er een hele ceremonie van te maken.

Ik zie mijn baan als sekswerker en aseksualiteit als twee verschillende dingen: het ene is mijn werk, het ander maakt gewoon deel uit van wie ik ben. Voor het eerste heb ik wel gekozen, voor het tweede niet. Ik zou op een dag mijn baan op kunnen zeggen en in een hutje op de hei gaan wonen – maar mijn geaardheid blijft altijd hetzelfde. Het voelt weleens alsof ik uit twee delen besta, maar ik neem mezelf lief zoals ik ben.

