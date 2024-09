Zo maak je in drie stappen een belachelijk succes van je crowdfundcampagne

Dus je hebt een geniaal idee voor een creatief project. Je hebt al hele schriften volgeklad met ideeën, je muren hangen vol maniakaal uitziende post-its en je familie en vrienden beginnen veelbetekenend met hun ogen te rollen als je er voor de zoveelste keer over begint. Klinkt dus alsof je goed bezig bent! Maar dan komt er onvermijdelijk de vraag: hoe ga je dat betalen? En als je antwoordt dat je een crowdfundingactie overweegt, krijg je geheid moeilijke blikken. Werkt dat wel, dat crowdfunding? Gaat niet het grootste deel van de crowdfundpogingen jammerlijk ten onder?

Nope. Helemaal niet. De crowdfundingprojecten bij voordekunst halen zelfs in 80% van de gevallen hun doel. En als je zo’n campagne écht goed aanpakt, houd je er niet alleen een succesvolle financiering van je project aan over, maar ook nog eens een trouw publiek van betrokken donateurs. Hoe kan je dat voor elkaar krijgen? Simpeler dan je denkt. Met deze gids loodsen we je er stap voor stap doorheen.

Videos by VICE

Stap 1: de voorbereiding

Je eerste stap richting een succesvol project en onsterfelijke roem is het maken van een projectpagina, waarop je uitlegt wat je wil gaan doen en hoe je je donateurs gaat belonen voor hun gigantisch gulle giften. Bepaal wie je doelgroep is en richt je pagina op hen. Wees enthousiast, maar hou het liever kort en pakkend dan dat je alles wil uitleggen. Een bondige boodschap blijft veel beter hangen en soms kan een beetje mysterie helpen om mensen aan je lippen te laten hangen.

Stap 2: campagne voeren

Doelgroep bepaald? Pagina gemaakt? Dan is ’t tijd om een campagne op poten te zetten. Je belangrijkste doel is dat mensen je project op de voet willen volgen. Dat betekent: promo maken als een malle! Schroom niet om de grootste bek van de klas te hebben: vul je pagina met blikken achter de schermen en updates, gil je strot schor op je social mediakanalen, verschijn met je beste promogezicht in de media.

In de laatste weken en dagen wordt je campagne steeds belangrijker en effectiever. De boodschap dat mensen nú met hun geld naar je moeten smijten wordt nog luider als er nog maar een paar dagen op de teller staan.

Stap 3: Na de campagne

Holy shit, het is gelukt! Na een intense en achterlijke succesvolle campagne heb je je doelbedrag binnen. Dat mag – nee, moet – gevierd worden. Dus trek een flesje open, maak een boel rotzooi en herrie en klop jezelf even flink op de borst.

Maar niet te hard, want je bent er nog niet. Nu begint de klus waar het uiteindelijk allemaal om te doen was: het uitvoeren van je project. Bovendien heb je je donateurs allemaal hippe shit beloofd, dus tijd om die gesigneerde selfies en handgemaakte albumcovers op de bus te doen.

Als dit allemaal gelukt is, heb je iets prachtigs in handen. Natuurlijk heb je je creatieve idee met gepast geweld de wereld in kunnen slingeren. Maar je hebt daarnaast nog iets belangrijkers van je donateurs gekregen dan hun geld, namelijk hun aandacht en enthousiasme voor je werk. Een groep trouwe fans, je ambassadeurs, je volgers van het eerste uur. Zij zijn de mensen die in je geloven, en zij zullen ook de mensen zijn die je volgende ontwikkelingen blijven volgen en helpen verspreiden, zodat ook je volgende project inslaat als een bom. En het volgende. En het volgende. Net zolang tot je moe wordt van al dat winnen.

Tijd om te beginnen dus, zouden we zeggen. Check als de donder de site van voordekunst, waar ze je met persoonlijk advies en begeleiding door het hele proces heen loodsen. Je project heeft er niet voor niets een slagingskans van 80%. Kijk snel op voordekunst.nl voor meer tips en informatie en schrijf je project in. Dan ben je onderweg.