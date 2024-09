Zo nam de harde kern van Panathinaikos afscheid van een basketballegende

De meeste spelers wisselen sneller van club dan dat je ‘geldwolf’ kunt zeggen. In de Griekse basketbalcompetitie was er echter een speler die zich niks aantrok van die trend. Voor Dimitris Diamantidis was er, ondanks alle aanbiedingen vanuit de NBA, geen andere club dan Panathinaikos die hem kon contracteren.

Met zijn harde verdediging, intuïtieve passes en spelinzicht werd hij een van de beste Europese basketbalspelers aller tijden. Terwijl hij aan beide kanten van het veld domineerde, verzamelde hij een flinke stapel titels en individuele prijzen: drie Euroleages, negen Griekse kampioenschappen, zes keer beste speler van de Griekse competitie en net zo vaak beste verdediger van de Euroleague. Zijn bijnaam was ‘3D’ (Dimitris Diamantis Defense).

Videos by VICE

Afgelopen weekend nam de legende na vijftien jaar keihard te hebben gestreden afscheid van Panathinaikos tijdens het Diamonds Are Forever-toernooi. Tijdens het betreden van de hal bedankten de supporters van Gate 13 hem met een indrukwekkende lichtshow.

https://youtu.be/HTHebo-2RkU

Aansluitend werd er natuurlijk ook nog basketbal gespeeld. Het toernooi werd een mooie afsluiting van de carrière van Dimitris: de Atheners wonnen nadat Euroleague-kampioen ZSKA Moskou met 80-73 werd verslagen. Bovendien werd het tenue van Diamantidis aan het plafond gehangen. Eerder werd besloten dat shirtnummer 4, van Fragiskos Alvertis, nooit meer aan een speler toegekend zal worden. Nummer 13 van Diamantidis is het tweede nummer dat nu aan die korte lijst is toegevoegd.

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.