Zo sloop je de sportschool als Vladimir Poetin

In Rusland is zelfs een heuse fitnessvideo verspreid waarin Poetin laat zien hoe je de sportschool temt. Laten we eens goed bekijken hoe het hoort volgens Poetin.

De aanloop:

Nonchalant, de borst vooruit, kalmpjes pratend met een vriend: zo loop je als een baas de sportschool binnen. Poetin heeft zijn persoonlijke assistent vooraf waarschijnlijk bevolen de bruutste UFC-handschoenen ooit te vinden, zodat hij indruk kan maken in de gym. Zo geschiedde.

De kabel:

Poetin komt meteen ter zake. Hij laat zien waarom hij eruitziet als een bejaarde man die vier uur per dag de sportschool induikt om zijn vrouw te vermijden. Wel jammer dat niemand hem geleerd heeft dat je bij deze oefening lichtjes naar voren moet buigen, om de buitenste borstspieren maximaal te strekken. Maar dit is Poetin, hij doet het op zijn eigen manier.

Triceps dips:

We hebben geen idee op wat voor dipsmachine Poetin hier zit. De machine beweegt als een wip op en neer. Heeft Vladimir die misschien gejat van een kinderspeelplaats? En waarom kijkt Poetin zo beteuterd? Waarschijnlijk beseft hij zelf hoe gek hij eruitziet op deze machine.

Terug naar de kabel:

Kijk, nu heeft Poetin het toch door. Je moet de kabel aanpakken terwijl je licht naar voren gebogen bent. Wel jammer dat Vladimir er nu uit ziet als Woody van Toy Story. Kom op Vladi, borst vooruit! Poetin kiest ervoor om een gezicht te trekken van een man die krampachtig probeert te herinneren of hij het gas thuis aan heeft laten staan.

Rekken:

Rekken is belangrijk. Dat weet Poetin ook. Maar waarom doet hij het op deze manier? Het lijkt erop dat de Russische staatsleider een voorliefde heeft voor wipbewegingen.

Het slopen van de polsen:

Poetin houdt zijn handen hier helemaal verkeerd, waardoor hij enorm veel druk op zijn polsen legt. We hopen dat hij hier snel mee ophoudt, want anders wordt het straks moeilijk om handen te schudden op VN-bijeenkomsten. Het zou jammer zijn als dat zou leiden tot een volgende politieke crisis.

Het adelaarsoog:

“Rug recht houden, zei ik toch. Zo wordt je nooit president, Dmitri.” Je ziet het Poetin denken. Een bezoekje aan de sportschool is voor Poetin niet compleet zonder instructies uit te delen aan een ander.

Thee:

Na een workout moet je altijd eten en drinken. Poetin kiest voor een dikke steak en een kopje thee. Hij kan zelfs een beetje glimlachen. De workout zit erop.

