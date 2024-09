Zo word je een beroemde dj zonder ooit een plaat aan te raken

Foto via Flickr

In het tijdperk van de ~cyber~ is een dj met veel meer bezig dan plaatjes draaien. Zo zegt mijn gevoel dat een dj ongeveer zeven procent van zijn tijd besteedt aan muziek. Veel belangrijker is gezien worden in het nachtleven. De dagen van flyeren zijn voorbij: als je wil opvallen moet je out of the box denken! Met de volgende negen stappen bouw je je dj-bedrijf uit tot internationaal geliefd merk.

Videos by VICE

1. Persfoto’s

Je hebt al een artiestennaam (bij voorkeur zonder klnkrs) en je weet hoe een midi-controller werkt, maar je hebt nog geen persfoto. Maak je geen zorgen, je hebt vast wel een vriend met een spiegelreflexcamera die jou wil fotograferen in een verlaten pakhuis. Let er wel even op welk genre je draait.

Techno: kijk met een lege blik naar de grond in een verlaten pakhuis of industrieel pand. Maak de foto het liefst zwart-wit.

House: kijk met een kleine glimlach naar de grond in een verlaten pakhuis of industrieel pand. Maak de foto het liefst zwart-wit.

Garage/grime: kijk met een serieuze blik naar je hardloopschoenen in een verlaten pakhuis of industrieel pand. Maak de foto het liefst zwart-wit.

2. Memes

Het is tweeduizendfuckingzeventien dus je hebt veel meer nodig dan skills on the wheels of steel. Je moet grappig zijn. Niet zomaar grappig, maar écht grappig. Zo grappig dat je bijvoorbeeld een plaatje van Willy Wonka deelt met het onderschrift “So you’ve just taken MDMA and now house music has changed your life? Tell me more.” Of een plaatje van een parlement uilen* met de tekst “Waar is de after?” eronder. Het plaatsen van memes is cool, en onthoud: hoe danker de memes, hoe harder de streams.

*Ik moest het ook even opzoeken, maar blijkbaar heet een groep uilen een ‘parlement’. Doe er je voordeel mee.

Foto via Flickr

Wil je opvallen? Organiseer themafeesten. En dan heb ik het niet over thema’s als ‘een vooruitstrevende dancenacht met experimentele elektronica en een kruisbestuiving van genres’, maar over Alice in Wonderland, carnaval of cowboys en indianen. Wat is er beter dan tweehonderd mensen op je feest? Precies: tweehonderd mensen in morphsuits. Zie je het voor je? Sick.

4. Doe gewoon gek

Doe lijpe shit. Ga live op Facebook terwijl je in een dierenonesie over straat loopt. Doe iets met die paarse headbangende vogel. Zeg een keer “catch me outside, how bout dah.” Kom op, je kan dit.

5. Ga Snapchatten



Willen je fans jou zien als hond? Of met een gek hoedje? Natuurlijk! Waar wacht je nog op?



Foto via Flickr



6. Instagram

Leg je hele bestaan vast op Instagram. Neem een foto van je hotelkamer. Maak een selfie met een vliegtuig op de achtergrond en knal er wat hashtags onder als #LiveLifeTheFullest en #Blessed. Gooi een vintage filter over die #foodpornpicca die je in Berlijn hebt genomen. Het is zo eenvoudig. #Doei!



7. Emoji

Bovenstaande tips kosten tijd. Weet je waarmee je die verloren tijd weer inhaalt? Emoji. Gebruik deze emoji op de volgende momenten:



= Als een andere dj tweet dat je gisteravond hebt geknald.



= Je bent in de studio aan het produceren en in je nopjes met het resultaat.

= Gisteravond was gestooooooord.

= Nadat je zegt dat je niet kunt wachten om weer thuis te zijn in Weesp.

= Nadat je tweet: “Yasss, me nieuwe mixtape is aan het renderen, nu tijd voor burrito’s!”

8. Ontwikkel een liefde voor clickbait

Facebook is eigenlijk gewoon een gek platform met een gebruiksaanwijzing. Het interesseert je fans geen hol dat je Japie’s nieuwe nummer hebt geremixt. Wat ze wel leuk vinden is als je een artikel deelt met een titel als ‘Je Raadt Nooit Wat Deze Artiest Deed Om Af Te Vallen’ en ‘Dertien Tips Om Alles Uit Je Festivaldag Te Halen’ met als beschrijving: ‘Wow, nummer 9 zag ik echt niet aankomen!’.



9. Koop likes

Als alles mislukt, wees dat niet bang. Je kan heel makkelijk wat likes en soundcloud-volgers kopen. Als het goed is, krijg je daar vanzelf een boel berichtjes over in je inbox.

Dat was het. Alle tips opgevolgd? Gefeliciteerd: je bent nu een beroemde dj. Geniet ervan, en denk nog eens aan Ome Thump als je in het vliegtuig naar Dubai zit.