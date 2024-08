Zo zag 1 mei eruit in Brussel

Afgelopen zaterdag – 1 mei – was het de Dag van de Arbeid. Een belangrijke dag in de arbeidersbeweging, die ontstond toen anarchisten in 1886 een staking in Chicago organiseerden. De Dag van de Arbeid wordt uitbundig gevierd door links en iedereen die zo’n vrije dag wel ziet zitten. Tot nu toe werden er ieder jaar min of meer dezelfde eisen op tafel gelegd, maar dit jaar was anders. Aangezien niets nog echt hetzelfde is, stond deze meidag in het teken van revolutionaire vooruitgang.

Zoals overal in België werden er in Brussel (maar ook in Luik, waar bioscopen en bars ondanks de maatregelen hun deuren opengooiden) verschillende betogingen georganiseerd. Op het Vossenplein kwam ‘Alliance du 1er Mai Révolutionnaire’ op straat, een beweging waar onder andere het collectief achter de feministische stickers ‘La Fronde’ en ‘Pxte fieres’ deel van uitmaken. De manifestatie – met feministische, antikapitalistische en antiracistische toespraken – werd toegestaan van twaalf tot drie uur in de namiddag en verliep zonder problemen. Al benadrukken de organisatoren dat “die aanvraag voor toestemming, net als onze beslissing om de coronamaatregelen strikt na te leven, niet werd gedaan uit respect voor de wet of de regelgeving, maar om de activisten in Brussel een activiteit te kunnen aanbieden die niet leidt tot arrestatie of besmetting.” In deze huidige context is voorkomen beter dan genezen.

Ook op andere plekken werd er betoogd. Op het Jean Jacobsplein kwam men op straat voor een massale regularisatie van migranten zonder papieren. En voor het Munttheater maakte ‘Bezet La Monnaie Occupée’ een einde aan een maandenlange bezettingsactie. Het collectief wilde een band smeden met de bevolking, maar tegelijkertijd ook ongelijkheden aankaarten die versterkt worden door de coronamaatregelen.

Deze zaterdag werden de collectieven en hun eisen eensgezind gehoord – want als de pandemie ergens toe kan dienen, dan is het wel het feit dat ze ongelijkheden blootlegt en de wil versterkt om de kapitalistische, patriarchale of racistische gedachtegangen die onze samenleving beheersen, aan de kaak te stellen.

