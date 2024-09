Zo ziet het eruit als vriendelijke hackers een billboard kapen

Er is geen betere manier om een onveilig netwerk aan te kaarten dan door een boodschap op een gigantisch scherm te laten zien.

Hackers hebben namelijk precies dat gedaan op een groot scherm in een winkelcentrum in Liverpool.

“We stellen voor dat jullie je beveiliging verbeteren. Groeten, de beleefde buurthackers,” zou er volgens een foto op reddit hebben gestaan.

We konden niet onafhankelijk bevestigen of dit verhaal ook echt waar is. Een onbekend persoon van de infolijn van het winkelcentrum weigerde commentaar te geven.

“We gaan er verder niets over zeggendat laten we aan onze marketingafdeling over,” kregen we te horen. We zullen een update plaatsen wanneer het winkelcentrum met een verklaring komt.

Naar de afbeelding zoeken op Google en TinEye leverde niets op, wat er op wijst dat de foto nieuw is. Het winkelcentrum, Liverpool One, staat als klant aangegeven op de website van Elonex, de fabrikant van het billboard.

Een woordvoerder van de plaatselijke politie zei dat ze niet op de hoogte waren van de vermeende hack.

In de boodschap stond ook de hashtag #JFT96. Dit is waarschijnlijk een verwijzing naar de 96 mensen die omkwamen tijdens een ramp in een voetbalwedstrijd van Liverpool in 1989.

Hackers hebben zich al eerder gericht op elektronische billboards. In 2015 zorgde iemand ervoor dat een billboard in Atlanta de beruchte Goatse-meme liet zien.