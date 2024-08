We vroegen barmensen hoe je bekken in de kroeg een beetje netjes houdt

Als je in het weekend weleens in de kroeg belandt, is de kans groot dat je hebt moeten toekijken hoe twee mensen die nét iets te dichtbij zaten het nét iets te gezellig begonnen hadden. Het kan natuurlijk zo zijn dat jij je daar normaal niks van aantrekt (bijvoorbeeld omdat je zelf een van ongegeneerde types bent), maar heb je ooit gedacht aan het personeel dat avond na avond gedwongen moet toekijken hoe er een halve vrijpartij ontstaat aan het tafeltje in de hoek? Hier zijn wat pijnlijke anekdotes en handige tips die jou er dit weekend misschien van weerhouden om publiekelijk te bekken voor de ogen van de serveerster of barman. Want ja, ze zien echt wel wat je doet, goorlap.

Het is verschrikkelijk ongemakkelijk voor het personeel.

Het is echt niet fijn om naar te kijken. Het is zo ongemakkelijk. Het overkwam me gisteren nog dat er twee mensen hardcore met elkaar zaten te zoenen aan de bar. Ik dacht alleen maar: ziet iemand anders ook hoe erg dit is? Want ik zie het dus echt de hele tijd. Maar wat ik nog wel het meest haat, is als twee gasten met elkaar in een booth gaan zitten, maar dan naast elkaar in plaats van tegenover elkaar. Waarom zou je daar dan überhaupt gaan zitten?

-Erb, barman

Ik zie het constant gebeuren. Zeker op vakantie zie je gestoordste dingen voorbijkomen. Afgelopen Halloween zag ik hoe twee verklede mensen iets van een half uur lang met elkaar stonden te bekken aan de bar. Het was walgelijk. Laatst zag ik een ander koppel dat er om twee uur ’s middags volledig voor ging. En dat meteen nadat ze een gigantische schaal nacho’s naar binnen hadden gewerkt. Dat is toch ranzig?

-Jackson, beveiliger

We zien echt ieder weekend wel mensen met elkaar vozen aan de bar. Het is grappig, maar het is ook vies. Het is vooral vies als het buiten nog licht is, of als de twee mensen die met elkaar zoenen de enige mensen in het café zijn, of als mensen aan hun tafel boven op elkaar duiken. Meestal negeer ik het gewoon. Als je bezig bent, loop ik niet langs om te vragen of je nog wat wil drinken. Maar we hebben ook een collega die er schaamteloos op afstapt en haar hand voor het gezicht van die mensen duwt. Zo van: kunnen jullie ophouden? Dat doet ze eigenlijk best goed. Die mensen bestellen toch niks en nemen alleen maar ruimte in beslag.

-Zoë, serveerster

Ik heb behoorlijk wat zien gebeuren. En ook meer dan alleen zoenen. Ik kan me nog wel herinneren dat ik een keer zag hoe een volwassen man zijn hand achter in de broek van een meisje stak – gewoon zo, waar mensen bij stonden. Ik heb geen idee wat daar gebeurde, maar het was gestoord. Eigenlijk maakt het me verder niet zoveel uit als mensen dat soort dingen in het openbaar met elkaar doen. Ik bedoel, ik vind het natuurlijk wel raar, maar als je ’s avonds laat in een bar werkt, is dat gewoon iets waar je mee moet dealen. Ik heb het zelf ook vaak genoeg gedaan, dus ik kan moeilijk tegen anderen zeggen dat ze het niet moeten doen.

-Jocelyn, serveerster

Als je gaat tongen, doe dat dan nadat je hebt besteld…

Toen ik laatst het wisselgeld naar een tafeltje bracht, zaten de gasten met elkaar te zoenen. Dat is verschrikkelijk, zeker als je het eten komt brengen en die mensen te druk met elkaar bezig zijn.



-Gina, barvrouw

Vaak worden ze boos als je ze stoort, maar ze lijken niet door te hebben dat ik ook maar gewoon mijn werk probeer te doen. Als we het zien gebeuren, negeren we dat tafeltje meestal omdat het zo ongemakkelijk is. Je wordt dan gewoon niet bediend. Het is vooral erg als mensen het doen nadat ze hun eten of drinken hebben besteld. Iemand tijdens een heftige zoensessie storen omdat je twee Jägerbombs wil neerzetten, is gewoon verschrikkelijk.

-Erb, barman

…en wees zo discreet mogelijk.

Zorg ervoor dat je wacht tot het laat op de avond is, als iedereen om je heen dronken is. Geen openlijk geflikflooi als het nog dag is, of als de bar en het restaurant helemaal leeg zijn. Het moet wel goed vol zitten. Het ergste is als mensen aan de bar zitten te zoenen, maar niks bestellen. Ze zitten daar maar en houden die plekken bezet, waardoor er geen ruimte is voor gasten die wél fooi geven.

-Zoë, serveerster

Kijk, als je het aan de bar doet, kan ik daar nog wel mee leven. Maar als ik gasten aan een tafeltje probeer te bedienen, en ze zitten te bekken, dan is dat gewoon beledigend. Serieus, waarom zou je dat doen? Waarom doe je dit nú? Precies nu ik je je eten probeer te brengen? Echt, als je het toch zo graag wil, doe het dan in ieder geval een beetje discreet.

-Jocelyn, serveerster

Natuurlijk zullen er altijd mensen zijn die pontificaal aan je bar gaan staan zoenen, daar doe je niks aan. Maar dat betekent niet dat er geen andere manieren zijn om het te doen. Het is prima als je elkaars hand vasthoudt of zo nu en dan een kusje geeft, maar schuif niet je hele tong in iemands keel. Het is niet erg als het toch al laat is, maar verder moet je dat gewoon niet doen. Ik werk in een kroeg die tot middernacht open is, dus ik zie zeker wel het een en ander gebeuren. Maar voor tien uur, als zelfs de serveersters nog niet klaar zijn met werken, is het daar echt veel te vroeg voor.

-Gina, barvrouw

Als je te ver gaat, word je eruit getrapt.

Je moet het wel heel bont maken voordat ik op je afstap. Maar zodra er kledingstukken uit beginnen te gaan, doe ik er waarschijnlijk wel iets aan om het te stoppen. Verder heb ik er niet echt een probleem mee – tenzij iemand van het personeel zich er onprettig bij voelt. De bar waar ik werk, doet er normaal niet zo moeilijk over, maar zodra bepaalde lichaamsdelen zichtbaar worden, is het denk ik wel tijd om het af te kappen.

-Jackson, beveiliger

Ik heb weleens tussen beiden moeten komen. Meestal gebeurt dat wanneer mensen iets te enthousiast worden met hun handen, als je begrijpt wat ik bedoel. Gewoon zoenen is prima, maar zodra je iemand tegen de muur duwt en je handen verdwijnen ergens waar ik ze niet kan zien, is het genoeg geweest. Vaak zeg ik dan dat ze even rustig moeten doen. Zo van: besef dat je op een openbare plek bent. Maar meestal verplaatsen ze zich dan naar de wc’s en moet je ze er alsnog uittrappen. Niet dat ik je nu op ideeën probeer te brengen, maar je kunt altijd beter naar de vrouwen-wc gaan, omdat mannelijke uitsmijters daar namelijk niet komen. Sommige gasten vinden het maar niks als je ze vraagt of ze even normaal willen doen. “What the fuck, man?” krijg je dan te horen. Dat is niet chill. Er werken hier mensen. En hoe je het ook bekijkt, je bent hier wel in een bedrijf. Je neukt toch ook niemand op de wc bij de tandarts, dus waarom denk je dat je dat in een bar wel kunt doen?

-Carlos, beveiliger

