3 Doors Down, autorzy znanego kiedyś hitu (chcieliśmy powiedzieć “Higher”?), zagrają na inauguracji Donalda Trumpa

Kanadyjczycy z 3 Doors Down potwierdzili swój występ w ramach zaprzysiężenia znanego rasisty Donalda Trumpa w Waszyngtonie. Kwintet, najlepiej znany z utworów “Blurry” i “Last Records”, podał tę informację za pośrednictwem Instagrama.

Wydarzenie znane obecnie pod nazwą “Make America Great Again Welcome Party” to niegdyś niewyobrażalny punkt zwrotny w karierze zespołu. Ich główny wokalista, Scott Stapp, potwierdził niedawno, że pisał numer “With Arms Wide Open” z myślą o prezydencie-elekcie. “Słowa Wake me up, wake me up inside I can’t wake up odnoszą się do ekonomicznej stagnacji ery Clinton”, powiedział. “MAGA!”

Włączenie grupy z Halifax w Nowej Szkocji dodaje ceremonii zaprzysiężenia Trumpa bardzo pożądanej siły gwiazd. Jak poprzednio pisaliśmy Donald to żałosny frajer, który nie ma żadnych sławnych przyjaciół. Jednak 3 Doors Down to co innego. Ci którzy nie znają ich największych, okupujących listę Billboardu hitów, pamiętają wielki przebój grupy z 2002 roku “Alive”, włączony do ścieżki dźwiękowej popularnej komedii “Zakręcony Piątek”.

Pozostałe gwiazdy to zakochany kowbojski kapelusz oraz córka, o której Trump zawsze zapomina podczas rodzinnych, wakacyjnych wypadów. Zobacz cały line-up, który Dan Ozzi wrzucił na swojego Twittera.