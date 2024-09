BBK i Stormzy udowodnili, że grime rządził na Glastonbury 2017

Powiedzieć, że na przestrzeni kilku ostatnich lat “grime osiągnął międzynarodowy sukces” to właściwie słuszne stwierdzenie. Dziś to jeden z gatunków dominujących w brytyjskim krajobrazie, z pewnością będący najmodniejszą i najbardziej innowacyjną siłą – dlatego porównywanie go do punk rocka jeszcze przez jakiś czas nie zejdzie z afisza. Nie zaskakuje zatem, że pionierzy grime’u, Boy Better Know, zagrali koncert na Glastonbury Other Stage (drugiej najważniejszej scenie festiwalu), niedzielnym wieczorem.

Uderzając z “The Boys Are Back In Town” zremiksowanym z “Rhythm and Gash” Rebound X (czego chcieć więcej?), londyński skład zarzucił publiczności jedne ze swoich najbardziej rozpoznawalnych kawałków. Niestety, headliner Pyramid Stage, Ed Sheeran chciał oddać hołd swoim kumplom, grając podczas swojego koncertu ich hymn “Too Many Man” (szczerze mówiąc, im mniej powiemy na ten temat, tym lepiej).

Videos by VICE

Kolejnym gościem, który nie wziął jeńców podczas tegorocznego Glastonbury był Stormzy, grający koncert wczesnym sobotnim wieczorem na Other Stage, gdzie zebrało się mnóstwo niesamowicie podjaranych nastolatków (dzień później zgarnął statuetkę BET dla najlepszego międzynarodowego artysty). Poza wykonaniem kawałków ze swojej debiutanckiej płyty “Gang Signs nd Prayer”, wykorzystał chwilę i miejsce, by stać się głosem ofiar tragedii w Grenfell Tower i zwrócić się do odpowiedzialnych za katastrofę.

Swoją drogą, okropny cover Sheerana, udowadnia, że grime, a szerzej brytyjski rap, pokazał, że jest jedną z najmocniejszych sił na tegorocznym Glastonbury. Osobistości takie jak AJ Tracey, Nadia Rose, 67, Mist i Dave na Sonic Stage w piątek; Fekky, Jaykae i Ms Banks na The Blues w sobotę; P Money, Abra Cadabra i Rejjie Snow rozpieprzający na Wow! Stage w niedzielę. Chociaż wielu nadal może uważać Glastonbury za “spęd dla wszystkich”, gdzie pikniki przegadują banały przy swoich piwkach i leżakach porozstawianych u stóp Pyramid Stage, Emily Eavis zrobiła lwią robotę zapraszając na festiwal kilkoro wspaniałych emcees. Obejrzyjcie BBK i Stormzy’ego i cieszcie się życiem, w którym grime buja tysiącami fanów zebranych na najsłynniejszym muzycznym festiwalu świata.

Obserwujcie Noisey na Facebooku, Twitterze i Instagramie.