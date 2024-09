Posłuchaj nowego albumu Bent Shapes “Wolves of Want”

Chyba nadużywamy słowa katharsis. Każdy numer z osobistym tekstem i ckliwą historią w tle pretenduje do miana wielkiego nagrania. To fakt, który może i powinien obchodzić artystę, ale co my – słuchacze, mamy z tym wspólnego? Pisanie piosenek jest zapewne pewną formą terapii dla tekściarza, ale co wnosi to do naszego życia?

Szczerze, teksty punk rockowych numerów powinny zapewniać nam doznania najwyższych lotów. “Wolves of Want”, które pojawiło się właśnie na Noisey przed oficjalną premierą, zdaje się wpasowywać w tę kategorię.

Producent Elio DeLuca, znany z Titus Andronicus, zadbał o to, by “Wolves of Want” miało odpowiednio emocjonalny ton. Gitary są świetne, pojawiające się od czasu do czasu pianino pasuje jak ulał, ale pomimo tego, nie ma tu wielkich zaskoczeń. Bent Shapes wiedzieli po prostu, co chcemy usłyszeć.

Posłuchajcie “Wolves of Want” poniżej. Nagranie trafi do sklepów 11 marca nakładem wytwórni Slumberland.