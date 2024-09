DIIV nie przestają nas zachwycać – sprawdźcie nowy kawałek “Under the Sun”

Foto Frank Mojica

Nowe single DIIV spadają na nasze głowy niczym krople przyjemnej, letniej mżawki. Zaczęło się we wrześniu od “Dopamine”, a teraz przyszła kolej na “Under the Sun”. Do premiery albumu “Is the Is Are” co prawda jest jeszcze trochę czasu (5 lutego nakładem Captured Tracks), ale z tego, co już mogliśmy usłyszeć, DIIV swoje głębokie indie brzmienie wzbogaciło o ejtisowe, popowe kopnięcie. Koniecznie przesłuchajcie kawałek poniżej.

Zachary Cole Smith, frontman DIIV dodał na Tumblerze zespołu post dotyczący utworu i całego nadchodzącego albumu. W pewnym stopniu wyjaśnia to niespotykaną lekkość “Under the Sun”:

“Nie chciałem, by to nagranie pogrążyło się zupełnie w ciemnościach. Moje życie to przecież nie tylko narkotyki, uzależnienie, odwyk i choroba. Poznałem też kogoś i zakochałem się.”

