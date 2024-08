Dlaczego roczny karnet na siłownię to strata pieniędzy

Artykuł pierwotnie ukazał się na FREE

No więc jak ci idzie dotrzymywanie noworocznego postanowienia, że zaczniesz regularnie chodzić na siłownię? Jeśli już zapomniałeś o członkostwie, które z wielkimi nadziejami wykupiłeś w styczniu, nie jesteś sam. Jak podaje raport Planet Money, w rzeczywistości mniej więcej połowa ludzi, którzy je kupują, nigdy nie przekracza progu siłowni.

„Ludzie myślą, że jeśli wydadzą na to pieniądze, zmotywuje ich do treningu. Jednak motywacja tak nie działa” – mówi Erika Nicole Kendall, certyfikowana trenerka personalna i dietetyczka, która prowadzi blog A Black Girl’s Guide to Weight Loss.

Przeciętny karnet na siłownię kosztuje od 89 do 149 złotych za miesiąc, a za roczne członkostwo – w zależności od tego, gdzie mieszkasz – zapłacisz od 869 do nawet 1419 złotych. To spory wydatek, który, co ważniejsze, prawdopodobnie pójdzie na marne, ponieważ nie pomoże ci w osiągnięciu twoich zdrowotnych i wagowych celów. Oto trzy główne powody, dla których nie warto wykupywać rocznego członkostwa oraz rady, co możesz zamiast tego zrobić, aby za darmo poprawić swoją kondycję.

Po prostu przestajesz tam chodzić

Bądźmy szczerzy: ćwiczenia mogą być bardzo nieprzyjemne. Po długim dniu w szkole lub pracy najchętniej walnąłbyś się na kanapę, a nie wyciskał siódme poty na siłowni. Chociaż z początku może cię bawić wypróbowywanie wszystkie zajęć i maszyn do ćwiczeń, prędzej czy później nawet Cardio Kickboxing może się stać nieprzyjemną rutyną. Wybór pomiędzy kolejnymi zajęciami zumby a maratonem Przyjaciół jest bardzo prosty – Netflix zwykle zwycięża.

Jeśli myślisz, że wydanie ciężko zarobionych pieniędzy zmotywuje cię do chodzenia na siłownię, niestety możesz być w błędzie. „Zapisanie się na siłownię to interesująca forma tego, co ekonomiści behawioralni nazywają wstępnym zaangażowaniem [ pre-commitment, czyli odbieranie sobie samemu możliwości przyszłego wyboru, co ma zmniejszyć impulsywność naszych zachowań – przyp. red.]” – powiedział w rozmowie z Planet Money Kevin Volpp, dyrektor Centrum ds. Motywacji Zdrowotnych i Ekonomii Behawioralnej w Wharton School. Kiedy ludzie zapisują się na siłownię i wydają na to pieniądze, wyobrażają sobie „nowego siebie”, ale wizja ta zanika po kilku dniach od podpisania umowy.

Prawdopodobnie wcale nie chudniesz

Nawet jeśli dzielnie chodzisz na siłownię trzy razy w tygodniu i tak możesz nie schudnąć – oczywiście zakładając, że taki jest twój cel. Winę za to często ponoszą zbyt duże ilości jedzenia, skupianie się jedynie na ćwiczeniach kardio, niedawanie z siebie wszystkiego i rezygnowanie z podnoszenia ciężarów, które pomagają spalić więcej kalorii.

I chociaż możesz wierzyć, że dzięki ćwiczeniom uda ci się pozbyć wszystkich nadprogramowych kalorii, które przyjąłeś w postaci piątkowego piwa, sprawa wcale nie jest taka prosta. Według „New York Timesa” wysiłek fizyczny sprawia, że zaczynasz jeść więcej, a do tego ludzie po zakończeniu treningu zazwyczaj wracają do swojego zwykłego, siedzącego trybu życia. A przez okrutne, biologiczne zrządzenie losu, które opisano w badaniu z 2016 roku, nawet zwiększenie intensywności czy czasu ćwiczeń wcale nie musi prowadzić do spalenia większej ilości kalorii, ponieważ twoje ciało szybko przyzwyczaja się do zwiększonego poziomu aktywności.

Niepoprawnie wykonujesz ćwiczenia

Powszechnym błędem jest powtarzanie tego samego treningu dzień po dniu. Szczególnie grozi ci to wtedy, gdy przez cały czas uczęszczasz na te same zajęcia. I tak jak regularne ćwiczenia przynoszą wiele korzyści, tak powtarzanie w kółko tego samego treningu sprawia, że twoje mięśnie się do niego przyzwyczajają, a ty w konsekwencji spalasz mniej kalorii.

Jeśli natomiast lubisz podnosić ciężary albo korzystać z maszyn na siłowni, istnieje spora szansa, że źle wykonujesz ćwiczenia, co zaś niekiedy prowadzi do poważnych kontuzji. „Możesz zrobić sobie krzywdę, podnosząc ciężary, które są dla ciebie zbyt ciężkie” – wyjaśnił Craig Cisar, profesor kinezjologii na San Jose State University. Dzieje się tak dlatego, że aby podnieść ciężary, nienaturalnie wyginasz swoje ciało, przez co możesz naciągnąć albo nawet zerwać jakiś mięsień.

Jak za darmo poprawić kondycję lub pozostać w formie

Jeśli naprawdę chcesz być w formie, wcale nie potrzebujesz drogiej wejściówki na siłownię. Zamiast tego spróbuj tego:

Zapytaj o bezpłatny okres próbny, który oferuje spora część siłowni. Najłatwiej trafić na taką okazję w lecie, kiedy ludzie są na wakacjach lub ćwiczą na dworze.

Weź udział w darmowych zajęciach na świeżym powietrzu. Informacje o większości z nich można znaleźć w sieci, na lokalnych portalach informacyjnych lub Facebooku.

Bądź aktywny każdego dnia, niezależnie od tego, czy ma to oznaczać posprzątanie w łazience, umycie samochodu czy po prostu pójście spacer. „Ja zaczęłam od chodzenia” – mówi blogerka Kendall, która straciła prawie 73 kilogramy dzięki połączeniu odpowiedniej diety i ćwiczeń fizycznych.

