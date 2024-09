Drake prawdopodobnie zarobił więcej na mini-koncercie niż my wszyscy w ciągu roku

Bycie sławnym ma swoje plusy i minusy. To banał, ale celebryci nie mogą ot tak uczestniczyć w aktywnościach zwykłych ludzi. Zakupy w niedzielny poranek, gdy potrzebujesz soku pomarańczowego czy wyjście po papier toaletowy wydają się nie być możliwe bez zetknięcia się z kamerami czy agresywnymi fanami. To cena, jaką płaci każda gwiazda za sławę. A więc, możesz mieć tyle kasy, by ozdobić swój odbyt diamentami tak, by podczas załatwiania się nie zostawić żadnego śladu, ale w zamian za to jesteś na celowniku za każdym razem, gdy podejdziesz zbyt blisko do okna. O, ironio.

Ale wróćmy do Drake’a. Kanadyjski raper wystąpił w ostatni weekend na bar micwie w Nowym Jorku, a mając w pamięci jego wersy z kawałka “Over My Dead Body”, który znalazł się na płycie “Take Care” – “Just performed at a Bar Mitzvah over in the States / Used half of the money to beat my brother’s case” – zakładamy, że zapłacono mu o wiele więcej za ten występ niż wynosi przeciętna pensja zwykłego śmiertelnika. I to pomimo tego, że zagrał tylko trzy numery: “Hotline Bling”, “Summer Sixteen” oraz “My Way”.

W każdym razie, fani Drake’a udostępnili już część materiałów z mini-występu w sieci. Zobaczcie zdjęcia i video poniżej:

