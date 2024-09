Gucci Mane oraz Lil Wayne modlą się o wolność w numerze “Oh Lord”

Byłoby dobrze, gdyby Lil Wayne na chwilę przestał nawijać o swojej długiej batalii i konflikcie z Birdmanem i Cash Money, ale nawet w piosence z filmu “Birth of a Nation” dał upust swoim emocjom związanym z sytuacją. Produkcja Nate Parkera opowiada o powstaniu Nata Turnera.

Zwrotka Lil Wayne’a zaczyna się słowami: “I had to leave the family / I cut off CMB, I’m an amputee”. Podobnie jak film, piosenka opowiada o odkupieniu i nowym początku. Zarówno Wayne, jak i Gucci, potrzebują odświeżenia (Gucci wyszedł niedawno z więzienia, a Wayne musi uporządkować sprawy z wytwórnią). To najlepszy numer duetu od czasu “We Steady Mobbin” z 2009 roku.

Ścieżka dźwiękowa do “Birth of a Nation” trafiła do sieci w ostatni piątek. Sprawdźcie numer poniżej.

