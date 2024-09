Hurra! The Chainsmokers wypadli w końcu z pierwszej dziesiątki listy Billboard Hot 100

61 tygodni to długi okres. To aż o dziewięć tygodni dłużej niż rok. Jednak dokładnie tyle tygodni The Chainsmokers, bogowie popu zmieszanego z EDM, spędzili w pierwszej dziesiątce listy Billboard 100, odkąd wydali numer “Don’t Let Me Down” w maju zeszłego roku. Dobrą passę kontynuowali przebojami “Paris”, “Something Like This” z Coldplay, no i oczywiście z “Closer”.

W nowym rankingu Billboardu, The Chainsmokers wypadli w końcu z pierwszej dziesiątki, choć w dalszym ciągu radia darzą ich miłością. Coś jednak pękło. 61 tygodni to wciąż za mało, by pobić rekord należący do Katy Perry, która była nie do zatrzymania w czasie promocji “Teenage Dream” w latach 2010-2011. Wokalistka triumfowała na liście przez 69 tygodni. Posłuchajcie zatem prawdziwego zwycięzcy.

