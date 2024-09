iLoveMakonnen prezentuje 6 nowych numerów i klip do “Solo”

iLoveMakonnen skończył 27 lat i była to doskonała okazja do tego, by podzielić się z nami nowymi kawałkami. W ciągu ostatnich dwóch lat artysta wypuścił masę smutnych numerów, po przesłuchaniu których popadaliśmy w depresję. Wystarczy przywołać tylko wersy “I think my life is a joke / I might be on too many drugs / I lost so many friends / I don’t know who to hug”, by poczuć o co w tym wszystkim chodzi.

“She Don’t Call No More” oraz “Stay with Me Tonight” może i są nieco pikantne, koniec końców pozostają dość mocno wysublimowane, podczas gdy dziesięciominutowy fristajl “I Remember Makonnen” to dające do myślenia refleksja na temat artysty w niepewnych czasach. Wygląda na to, że jego sytuacja z wytwórnią OVO odbiega od tego, co mogliśmy zobaczyć w klasycznym wideo do “Tuesday”, w którym gościnnie pojawił się sam Drake. Wydaje się, że Makonnen nie wie komu może ufać. Numer traktuje nie tylko o tej sytuacji. Znajdziemy tu także wtrącenia o sprawiedliwości społecznej i podejrzliwej rodzinie, nagłym i cudownym schudnięciu muzyka czy uzależnieniu od narkotyków. Nic w życiu nie jest pewne.

Gdyby jednak ten klimat was przerósł, Makonnen podzielił się także znacznie lżejszymi numerami. “Swimming in the Money” i “Start a New Wave” to motywacyjna strona rapera. Jakby tego było mało, artysta udostępnił także teledysk do mocnego hymnu z “Drink More Water 6”. To dopiero prawdziwa bomba. Makonnen oraz grupa dziewczyn na dzikim zachodzie, jakby grali w najlepszych westernie wszech czasów.

Wszystkiego najlepszego Makonnen! Dziękujemy za te wszystkie lata, gdy dostarczałeś nam szczęścia poprzez swoją muzykę.

Zobaczcie “Solo” i posłuchajcie wszystkich nowych numerów poniżej.