Jak uprawiać seks bez zobowiązań i nie wyjść na dupka

Seks bez zobowiązań nie jest dla wszystkich, ale jeśli zamierzasz przeżyć taką przygodę, z kimś, z kim nie jesteś w związku, najlepiej, żebyś przygotował się na to, do czego może dojść. Uzyskanie niewymuszonej zgody, upewnienie się, że żadne z was nie jest zalane w trupa, korzystanie z antykoncepcji i poinformowanie bliskiej osoby o miejscu pobytu to tylko niektóre ze sposobów na przyjemną, bezpieczną (i oby gorącą) noc.

Rozmawialiśmy z seksuologami, terapeutami i ekspertami od seksu o rzeczach, o których nie wolno zapomnieć podczas przygody na jedną noc. Oto ich rady, które pomogą ci dobrze się bawić bez poczucia winy następnego dnia.

Powiedz bliskiej osobie i odstaw alkohol

Jeśli zamierzasz uprawiać z seks i nie wiesz nic o osobie, z którą zamierzasz wrócić do domu, na miłość boską, wyślij swoją lokalizację znajomemu. A jeśli jesteś naprawdę sprytny, zrób sobie dowcipne selfie z osobą, z którą jesteś i wyślij ją znajomemu wraz z lokalizacją. To może cię uratować, jeśli ona lub on okaże się wariatem.

Jeśli planujesz pić, nie pij za dużo ani za szybko, bo możesz stracić czujność. Jeśli potrzebujesz hektolitrów alkoholu, by się z kimś przespać, tak naprawdę wcale nie chcesz tego robić. Jeśli jesteś z przyjaciółmi albo sam na łowach i poznajesz kogoś, z kim może do czegoś dojść – zwolnij. Seks pod wpływem alkoholu nie jest ani seksowny, ani bezpieczny. Jeśli potykasz się o własne nogi albo bełkoczesz, nie potrzebujesz seksu. Nikt nie chce obudzić się z myślą: „Co ja do cholery zrobiłem?” – Michelle Hope, seksuolożka

Otwarcie mów o swoich potrzebach

Przygodny seks oznacza, że zgadzasz się na intymność na jedną noc – nie zgadzasz się na związek, randki, ani nawet na wymianę numerami telefonów!

Poproś o to, czego chcesz. Mów, co ci się podoba, wyraź, czego potrzebujesz. Ludziom w związkach zwykle trudniej prosić o to, czego chcą w łóżku, ponieważ obawiają się wpływu, jaki ich żądania mogą mieć na partnera lub na związek. Jeśli wiesz, że to jednorazowa akcja, otwórz się i poproś o to, czego naprawdę chcesz! – Vanessa Marin, seksuolożka i twórczyni kursów terapii seksualnej

Wyrażenie zgody to podstawa, nie zapomnij o zabezpieczeniu!

Zgoda jest kluczowa. Zgoda to nie brak słowa „nie”, to entuzjastyczne „tak!”. Dlatego upewnij się, że komunikujecie się i że wszystko dzieje się za obopólną zgodą. Sprawdź, co podnieca drugą osobę. Nie zakładaj, że coś się jej podoba. I nie, nie zawsze można stwierdzić, że ktoś udaje.

Zawsze noś ze sobą zabezpieczenie i korzystaj z niego. Bezpieczny seks to dobry seks. Skoro chcesz, by była to jedna noc, nie zrób głupoty, która mogłaby mieć wpływ na całe życie, jak niechciana ciąża czy zarażenie się chorobą weneryczną – Theresa Herring, licencjowana terapeutka rodzinna i małżeńska.

Eksperymentuj i upewnij się, że nie masz ukrytych motywów

Jeśli jesteś z kimś, z kim czujesz się swobodnie, znacznie łatwiej będzie ci osiągnąć orgazm i dobrze się bawić. Przygodny seks to także świetna sposobność do wypróbowania nowych rzeczy i zbudowania nowego „repertuaru” bez obawy o to, jak wpłynie to na twój związek – w końcu jest to jednorazowa akcja.

Zrób to z właściwych pobudek. Niezobowiązujący seks może być świetną zabawą, gdy jesteś singlem lub w otwartym związku i znajdziesz odpowiednią osobę. Jeśli robisz to w ramach zemsty albo żeby tylko zaliczyć kogoś na boku, robisz to z niewłaściwych powodów – Sean Jameson, założyciel strony internetowej Bad Girls Bible poświęconej poradom na temat seksu

