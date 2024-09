Jay Z potwierdza nowy album “4:44” oraz zwiastuje numer “Adnis”

Przez chwilę nie było do końca wiadomo, czym jest “4:44”, ale teraz to pewne – Jay Z wraza z nowym albumem, który ukaże się już 30 czerwca. Informację potwierdzono na twitterowym koncie Tidala w weekend. Ekskluzywnie dla użytkowników portalu został dołączony snippet nowego numer, “Adnis”. Sprawdźcie poniżej.

Klip na Tidalu wyświetlano już wcześniej, podczas tegorocznych finałów NBA. Wraz z trailerem, Jay Z podzielił się także wiadomością na Dzień Ojca, obchodzonym w Stanach Zjednoczonych w trzecią niedzielę czerwca.

Letter to my dad that I never wrote

Speeches I prepared that I never spoke

Words on a paper that I never read

Prose is never pen, they stayed in my head

Portale plotkarskie doniosły, że małżonka Jay Z urodziła już bliźniaki. Gratulujemy!

