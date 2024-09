Kanye opowiada o projektowaniu dla Ikei, kandydaturze prezydenckiej i albumie z Drizzym

Kanye West udzielił na antenie BBC 1 wywiadu Annie Mac. Opowiedział między innymi o swoich planach ubiegania się o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych, brutalności policji i projektowaniu genialnych krzeseł dla Ikei, na co wpadł po tegorocznej wizycie w głównej siedzibie firmy w Szwecji.

“Muszę rozpocząć współpracę z Ikeą, projektowanie wystroju wnętrz”- powiedział. “Yo Ikeo, pozwól Kanye’emu tworzyć, pozwól mu na to. Wiesz, chciałbym mieć łóżko, które zaprojektował, chciałbym mieć krzesło, które stworzył” – dodał Yeezy.

Co do jego, najwyraźniej, poważnych planów dotyczących prezydentury w 2020 roku: “Kiedy mówię o pełnieniu urzędu prezydenta, nie mówię, że mam jakąś polityczną wizję. Chciałbym dbać o ludzi, szukam prawdy. Jesteśmy ślepi, nie widzimy, że rocznie w Chicago ginie pięciuset dzieciaków, jesteśmy otępiali w stosunku do policji, która na początku lipca zastrzeliła siedem osób. Jeżeli jest coś co mógłbym zrobić, by wprowadzić w tym wszystkim różnicę, jestem na to gotów”.

Przyznał także, że podczas zeszłorocznego występu na Glastonbury zjadły go nerwy. “To było niesamowite” -powiedział. “Rozpocząłem występ i całkowicie się pogubiłem. Jak możesz wywnioskować z naszej rozmowy, jestem perfekcjonistą. To wydarzenie wpędziło mnie w niezłego doła, znowu poczułem się jak szczeniak z liceum, którego ktoś wywalił z pracy. Zazwyczaj nie ulegam nerwom. Jestem odpowiednio przygotowany. Kiedy muzyka popieprzyła się na początku, zdenerwowałem się, a wiesz, że kiedy górę biorą nerwy i stajesz się bezradny, reszta może różnie się potoczyć”.

Ponadto przyznał, że kocha Bona Ivera i Justina Vernona tak mocno jak “Kanye kocha Kanye’ego”. Wyznał także, iż nie jest w stu procentach usatysfakcjonowany z klipu do “Famous,” ponieważ powinien lśnić jeszcze bardziej, “jak mecz NBA”. Kiedy Annie Mac skomplementowała jego kreatywność, zgodził się z nią, odpowiadając: “To jak powiedzieć Michałowi Aniołowi – wiem, że to ty namalowałeś tego genialnego anioła. To naprawdę świetne, ale Michale Aniele, nie sądzę, żebyś mógł namalować krowę”.



W dalszej fazie rozmowy przyznał, że jest zainteresowany rozszerzeniem swojej trasy Saint Pablo Tour o kraje europejskiej.



Poniżej możecie wysłuchać całego wywiadu. My natomiast pragniemy skłonić was do pozostania w czujności, ponieważ podczas koncertu Drake’a, który odbył się w Toronto w ramach OVO Fest, zaproszony na niego Kanye spytał zgromadzoną publiczność: Czy jesteście gotowi na ten album? Nie, nie mam na myśli “The Life of Pablo.” Nie mówię o “Views”. Pytam, czy jesteście gotowi na TEN album, po czym wskazał ręką na Drake’a.