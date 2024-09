“You Are Not One Of Us” Buildings już w całości do odsłuchu

Dzisiaj premierowo na Noisey macie okazje posłuchać “You Are Not One Of Us” zespołu z Minneapolis w całości. Na albumie Buildings, którzy zadebiutowali w 2008 roku krążkiem “Braille Animal”, znalazły się wcześniej udostępnione numery “Mouth Gift” i “Smell The Pool”. Mamy tu także kawałek zatytułowany “Pastor Dick”, gdzie Lake śpiewa “I took a job in the city / To make minimum wage”, po czym po chwili dodaje “Acid reflux keeps me at home / I can’t go anywhere / I never have any fun”. Ostatecznie kończy refrenem: “Well you know it hurts sometimes!”.

Album do sprawdzenia znajduje się poniżej.

“You Are Not One Of Us” ukazało się nakładem Gilead Media (Stany Zjednoczone) i Anteny Krzyku (Europa). Poniżej daty koncertów Buildings w Polsce.



9 maja – Wrocław, Galeria

10 maja – Kraków, Warsztat

11 maja – Warszawa, Pogłos

12 maja – Poznań, Club Alternativa

